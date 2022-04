Evadir tarifa de $2.75 del metro o autobús te costaría una multa de $100 y hasta 10 días de cárcel

El presidente de la Autoridad de Transporte Metropolitano, Janno Lieber, indicó esta semana que la agencia está en camino de perder $500 millones este año a causa de la evasión de tarifas y peajes.

Lieber destacó que aproximadamente el 12.5% de los pasajeros del metro saltan los torniquetes o se cuelan a través de las puertas de emergencia para evitar la tarifa de $2.75, más del doble de la tasa de evasión de tarifas del 5.7% que informó la MTA a mediados de 2019, cuando casi el doble de personas usaron el sistema.

El jefe de la MTA también señaló las estimaciones de la agencia de que el 33 % de los pasajeros del autobús de NYC Transit evaden la tarifa, frente al 20 % en 2019.

Si bien saltar un torniquete sigue siendo técnicamente un delito penal, las sanciones son relativamente leves, y en general cae en la misma categoría general que una multa de estacionamiento.

Aquellos que son atrapados por la policía enfrentarían una multa de $100; sin embargo, los infractores pueden apelar la decisión y evitar pagar la multa.

Además, según la ley del estado de Nueva York, violar las reglas de conducta de la MTA se castiga con hasta 10 días de prisión.

ESTAS SON OTRAS FALTAS QUE PODRÍAN COSTARTE UNA MULTA

TIRAR BASURA, MULTA DE $100

No se permite que las personas arrojen basura o líquidos en la instalación de tránsito o medio de transporte, lo que incluye, pero no se limita al autobús, vagón de metro, plataforma de metro o vías de metro, excepto en zonas designadas para el desecho.

OBSTRUIR EL TRÁNSITO DE LOS TRENES, MULTA DE $100

Los pasajeros no pueden obstruir el movimiento de los trenes al impedir que se cierren las puertas del tren, activar el cable del freno de emergencia en una situación que no es de alto riesgo u otra interferencia que creará demoras o accidentes.

FUMAR, MULTA DE $50

Los pasajeros no pueden fumar ni usar cigarrillos electrónicos en ninguna propiedad de New York City Transit, lo que incluye estaciones al aire libre.

MOVIMIENTO NO AUTORIZADO ENTRE VAGONES, MULTA DE $75

Los pasajeros no pueden moverse entre los vagones del metro incluso si el tren no está en movimiento, excepto en caso de emergencia o cuando lo indique un oficial de policía, un conductor o un empleado autorizado de New York City Transit.

OBSTRUCCIÓN DE ASIENTOS, MULTA DE $50

Los pasajeros no pueden acostarse o poner los pies en el asiento de un banco de tren, autobús o andén ni ocupar más de un asiento. Los pasajeros no pueden colocar bolsas o artículos personales en los asientos en circunstancias en las que hacerlo interfiera con la operación de tránsito o la comodidad de otros pasajeros.

Aquí puedes ver la lista completa de infracciones y sus respectivas multas.

Otras ofensas incluyen llevar recipientes abiertos con líquidos, reproducir música en un estéreo o llevar un animal fuera de un contenedor.

Ser arrestado por ocupar un asiento adicional probablemente no sea algo que preocupe a la mayoría de los pasajeros del metro, pero el uso poco frecuente de estas leyes no disminuye sus graves consecuencias. Para los inmigrantes indocumentados, un encuentro con la policía en el metro podría implicar un riesgo, esto debido a los delitos de torpeza moral. Lee nuestro artículo Los 170 delitos que ameritan la deportación si los cometes en la Ciudad de Nueva York para más detalles.

PENALIZACIÓN DISPAR

Mientras que los funcionarios estatales buscan estrategias para frenar el robo de servicio; los defensores señalan la disparidad racial respecto a la penalización por la evasión de tarifas, lo que ha sido una preocupación desde hace años.

Según las estadísticas más recientes del Departamento de Policía de Nueva York, durante el último cuatrimestre de 2021 cerca del 40% de los multados por evadir la tarifa fueron hispanos.

De 8,983 multas, un total de 3,457 se impusieron a hispanos, 2,731 a afroamericanos y 1,559 a blancos. Se emitieron 712 citaciones a menores de 18 años.

Las cifras no son diferentes del 2019, antes de la pandemia de COVID-19, cuando el 92 % de los 481 arrestos por evasión de tarifas en el cuarto trimestre de ese año fueron de pasajeros no blancos. El 60% eran negros. Esto llevó a la procuradora general de Nueva York, Letitia James, a lanzar una investigación sobre las disparidades raciales en las detenciones por evasión de tarifas.