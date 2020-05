Estudio: Pudieron salvarse 17,000 vidas si NY se hubiera cerrado antes

Un análisis de la Universidad de Columbia publicado el miércoles por la noche concluyó que si los funcionarios electos hubieran ordenado el cierre y el distanciamiento social incluso una semana antes, se habrían podido salvar más de 17,000 vidas en el área metropolitana de Nueva York.

El estudio evaluó cómo habría sido la magnitud de la emergencia de salud en todo el país si los gobiernos federal, estatal y local hubieran tomado medidas más rápidas. Los hallazgos indican que miles de vidas en la nación pudieron haberse salvado si se hubiera implementado el distanciamiento social una semana antes de marzo.

Los hallazgos, reportados por primera vez por The New York Times, sugieren que pudo haber sido lenta la respuesta del gobernador Andrew Cuomo y del alcalde Bill de Blasio, dos rivales políticos que se han enfrascado en disputas sobre el manejo de la crisis en los últimos dos meses.

Sin embargo, el gobernador Cuomo se defendió de los hallazgos de la Universidad de Columbia y del cuestionamiento público. El mandatario dijo el jueves durante su sesión informativa diaria que no se advirtió que el virus se propagó a Europa desde China a fines del año pasado, por ende, si se hubiera sabido desde entonces el verdadero alcance de la propagación, las prohibiciones de viaje de ambas regiones habrían sido apropiadas tan pronto como el 31 de diciembre.

"¿Quién debería haberlo sabido?", preguntó a los periodistas en su reunión informativa. "Está por encima de mi función como gobernador de un estado, pero ¿qué agencia federal? ¿Qué organización internacional de salud? No lo sé. No es lo que hago, no es mi responsabilidad, pero alguien tiene que responder esa pregunta”, expresó.

El primer caso -un profesional de la salud de 36 años que retornó a la ciudad de Irán- confirmado de coronavirus se informó en la ciudad el 1 de marzo, aunque los expertos estiman que el virus se propagó en la ciudad desde febrero.

De Blasio y Cuomo estuvieron en desacuerdo en cuanto al cierre de las escuelas, además de otras importantes medidas de contención. El alcalde planteó el cierre a finales de febrero luego de que su homóloga London Breed diera la orden en la ciudad de San Francisco; sin embargo, Cuomo refutó a De Blasio con el argumento de que tal acción solo causaría pánico. Días después, el 22 de marzo, el gobernador instituyó la “PAUSA” en el estado.

“Ojalá hubiéramos sabido mucho más en enero, febrero, principios de marzo", dijo De Blasio a los periodistas el jueves. "Actuamos sobre la información a medida que la obtuvimos (...) por supuesto, es doloroso, lo veo y digo, ojalá hubiéramos sabido más, porque hubiéramos podido hacer más".

El virus ha cobrado la vida de más de 23,000 personas en la Gran Manzana y más de 350,000 en el estado.

El estudio señala que alrededor del 83 % de muertes se habrían evitado si el país hubiera comenzado a cerrar ciudades y a limitar el contacto social desde el 1 de marzo, dos semanas antes de que se implementara el cierre.

Bajo ese escenario, unas 54,000 personas menos habrían muerto a principios de mayo, estimaron los investigadores.

"Es una gran, gran diferencia. Ese pequeño momento en el tiempo, atraparlo en esa fase de crecimiento, es increíblemente crítico para reducir la cantidad de muertes", dijo al Times Jeffrey Shaman, epidemiólogo de Columbia y líder del equipo de investigación.