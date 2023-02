Estudiantes de secundaria de NJ protestan por el apuñalamiento de niño de 11 años

NUEVA JERSEY -- Cientos de estudiantes de una escuela secundaria de Nueva Jersey salieron al unísono el lunes por la mañana para llamar la atención sobre la violencia en la comunidad días después de que un compañero de estudios apuñalara a un niño de 11 años que caminaba hacia su casa.

El llamado a la acción de los estudiantes surge a raíz del derramamiento de sangre del miércoles pasado cuando otro estudiante de 11 años usó un cuchillo de cocina para apuñalar a Smailyn Jiménez en el estómago en su típica caminata a casa desde la escuela. El sospechoso en el caso asiste a la misma escuela que Jiménez, la escuela secundaria Samuel E. Shull en Perth Amboy.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

La policía arrestó al niño que se cree que es responsable del ataque, acusándolo de un acto de delincuencia juvenil por delitos equivalentes a intento de asesinato y agresión agravada si fueron cometidos por un adulto.

Las preocupaciones de seguridad no se detienen en la escuela secundaria. Los padres de Perth Amboy realizarán una manifestación el lunes por la noche, instando al distrito a tomar medidas enérgicas contra la intimidación y pidiendo la renuncia del superintendente del distrito.

La ciudad y el distrito emitieron una declaración conjunta que decía en parte: "Tenemos que trabajar juntos para brindar un conjunto de intervenciones y soluciones que funcionen para nuestros estudiantes… incluidos los servicios de salud mental, el asesoramiento y las intervenciones entre pares".

Un buen samaritano vio a la víctima de 11 años la semana pasada y corrió en su ayuda.

Zenovia Cruz conducía a la escuela para recoger a su sobrina cuando vio al niño pidiendo ayuda a gritos. Fue entonces cuando Smailyn se levantó la camisa para mostrarle sus heridas de arma blanca.

"Vi que estaba gritando, con sangre en las manos", dijo Cruz. "Lo llevé al auto… Vi una ambulancia, salí corriendo del auto y les hice señas… Estoy completamente desconsolada, no he dormido sabiendo si está bien o no".

Si no hubiera sido por el pensamiento rápido de Cruz, Smailyn no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir, dijo su padre, Juan Jiménez.