Este sábado a las tres de la tarde vence plazo para reclamar cheques de ayuda

El IRS urgió el jueves a los estadounidenses de bajos ingresos que no declaran impuestos a reclamar el cheque de estímulo de $1200 antes de la fecha límite, este fin de semana.

Los beneficiarios tienen hasta el sábado a las 3 p.m. EST para utilizar la herramienta web del IRS para presentar el reclamo y recibir el pago este año.

La herramienta está destinada a los millones de personas que en general no están obligadas a presentar una declaración de impuestos debido a que sus ingresos son demasiado bajos.

Si bien la mayoría de los estadounidenses ya han recibido su pago de ayuda, los que no lo han reclamado son las personas más difíciles de alcanzar para el IRS. La agencia se asoció con varias organizaciones comunitarias y legisladores para crear conciencia sobre la próxima fecha límite.

“Millones de estadounidenses ya han utilizado con éxito el portal de no contribuyentes y han recibido su pago de impacto económico”, dijo el comisionado del IRS, Charles Rettig, en un comunicado a principios de este mes. "El registro es rápido y fácil, e instamos a todos a compartir esta información para llegar a la mayor cantidad de personas antes de que finalice el plazo el 21 de noviembre".

La gran mayoría de los estadounidenses recibió su pago en la primavera de forma automática tras presentar una declaración de impuestos de 2018 o 2019. El IRS dijo en un comunicado de prensa esta semana que ha emitido alrededor de 160 millones de pagos por un total de alrededor de $ 270 mil millones.

Pero el IRS no tiene la información que necesita para proporcionar pagos a todos los estadounidenses que cumplen los requisitos.

La agencia tributaria creó en abril una herramienta web para que los no declarantes pueden proporcionar al IRS información como su dirección, cuenta bancaria y dependientes. Más de 8 millones de personas han utilizado la herramienta desde entonces, según el IRS.

El IRS estableció inicialmente como fecha límite del 15 de octubre, pero los legisladores presionaron para que se extendiera el plazo, así que ahora vence el 21 de noviembre.

Los hogares -que no han recibido parte o la totalidad del pago al que tienen derecho- que no brinden su información al IRS antes del 21 de noviembre pueden recibir su pago el próximo año al presentar una declaración de impuestos de 2020.

Uno de los mayores desafíos para llegar a los residentes de bajos ingresos es el hecho de que algunos no declarantes no tienen acceso a Internet, según la agencia tributaria.

A principios de este otoño, el IRS envió cartas a unos 9 millones de estadounidenses que no presentan declaraciones de impuestos y los instó a reclamar sus pagos. Durante una audiencia en el Congreso el mes pasado, Rettig dijo que el IRS ha realizado múltiples eventos de divulgación por semana, además de aumentar el esfuerzo mediante los medios de comunicación étnicos y refugios para personas sin hogar.

CÓMO REGISTRARSE PARA OBTENER UN CHEQUE DE ESTÍMULO

Simplemente haga clic en el sitio web del IRS y use la herramienta No declarantes. Puede acelerar la llegada de su cheque al elegir la opción de recibir mediante depósito directo. Si no opta por el depósito directo, recibirá un cheque en papel por correo postal.

Si no puede usar la herramienta o no tiene acceso adecuado a Internet, puede presentar una declaración de impuestos federales sobre la renta para 2019 ante el IRS incluso si recibe ingresos no sujetos a impuestos o no gana suficiente dinero como para tener que presentar una declaración de impuestos. El IRS alienta a los contribuyentes a presentar su declaración de impuestos de forma electrónica a través de su preparador de impuestos gratis Free File del IRS.

Pero debe presentar la declaración pronto, puesto que la herramienta no estará disponible después del 21 de noviembre.

Si está ansioso por recibir su cheque, podrá monitorear su progreso. A partir de dos semanas después de que se registre, puede rastrear el estado de su pago mediante la herramienta Get My Payment, disponible en IRS.gov.