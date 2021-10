Escuelas de NY prohíben disfraces de Halloween del Juego del Calamar debido al ‘mensaje violento’ de la serie

El ascenso meteórico del Juego del Calamar de Netflix llevó a que diversas plataformas ofrezcan disfraces de Halloween, incluso para niños, pese a que la serie no es apta para menores. Y es por eso que un puñado de escuelas en el norte de Nueva York decidieron prohibir los disfraces de la exitosa serie.

Tres escuelas primarias cerca de Syracuse anunciaron el martes la prohibición de los disfraces, que en su mayoría consisten en trajes deportivos y máscaras. El distrito escolar de Fayetteville-Manlius dijo en un comunicado que los atuendos “incumplen con las pautas de vestuario de nuestras escuelas debido al posible mensaje violento alineado con el disfraz".

La serie coreana trata sobre un numeroso grupo de personas endeudadas que esperan ganar 45 mil millones de wones, o alrededor de $40 millones de dólares, compitiendo en juegos para niños, pero estos juegos se desarrollan en su versión más violenta y mortal. Al final, el recuento de cadáveres es alto y la violencia es sumamente gráfica.

Las escuelas primarias Mott Road, Enders Road y Fayetteville argumentaron que la prohibición de los disfraces se debe a que algunos estudiantes simularon los juegos para niños de la serie durante el recreo, según reportó CNYCentral.

"Hemos observado que algunos estudiantes en el recreo han estado jugando una versión del juego del calamar que está destinada a audiencias maduras, de 16 años o más", escribieron los directores de la escuela primaria en un correo electrónico a los padres, citado por el medio.

"Debido a las preocupaciones sobre la posible naturaleza violenta del juego, no es apropiado para el recreo o la discusión en la escuela”.

El superintendente del distrito, Dr. Craig Tice dijo que, debido a que los estudiantes simulan los juegos en la escuela, "nuestros directores querían asegurarse de que nuestras familias estuvieran conscientes de que sería inapropiado que cualquier estudiante lo usara para ir a la escuela debido a los posibles mensajes violentos".

Tice dijo que el distrito envía a los padres pautas sobre los disfraces de Halloween apropiados como accesorios, "es decir, que no se deben traer a la escuela artículos que puedan interpretarse como armas, como espadas de juguete o pistolas, y que los disfraces no deben ser demasiado sangrientos o atemorizantes para para no asustar a nuestros estudiantes más pequeños".

El Juego del Calamar se ha convertido en el programa más exitoso de la plataforma en más de 90 países. Ha sido subtitulado en 31 idiomas y doblado en 13, con aproximadamente el 95% de los espectadores fuera de Corea del Sur, dijo Netflix a The Wall Street Journal.

Se anticipa que la serie será el tema central de este Halloween, pues ya encabeza las búsquedas de disfraces en Internet, informó CNN.