“No sucedió”: Eric Adams niega las acusaciones de agresión sexual en medio de nuevos detalles

NUEVA YORK -- El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, negó rotundamente el martes las acusaciones de agresión sexual en su contra por parte de una excolega en el Departamento de Tránsito en 1993, un día después de que una presentación legal ofreciera los primeros detalles públicos.

"No sucedió. No recuerdo haber conocido nunca a esta persona durante mi estancia en el departamento", dijo Adams, un demócrata, en su disponibilidad semanal con los medios.

"Esto no sucedió. No es lo que soy", continuó cuando otro periodista le preguntó. "Conozco mi carácter y creo en el trabajo de mi vida, que ha demostrado cómo he protegido a neoyorquinos de todo tipo".

Las respuestas del alcalde del martes se hicieron eco de los comentarios que hizo el otoño pasado cuando dijo a los periodistas que una agresión sexual "en absoluto ocurrió".

Según la demanda, la mujer buscaba un ascenso en el Departamento de Policía de Tránsito de la ciudad cuando buscó la ayuda de Adams, entonces oficial de policía y miembro de alto rango de la Asociación de Guardianes, una organización fraternal que defiende a los miembros negros de las fuerzas del orden.

La demanda alega que él se ofreció a llevarla a casa desde el trabajo y luego condujo hasta un terreno baldío, donde se ofreció a ayudarla, pero dijo que "también necesitaba algo de ayuda". Ella dijo que mientras estaba sentado en el auto estacionado, Adams exigió sexo oral.

Después de que ella se negó, dijo que él se expuso y se masturbó, según la demanda. Adams luego dijo que tenía que volver al trabajo y la dejó en una estación de metro de Manhattan, según la demanda.

Sylvia O. Hinds-Radix, abogada corporativa de la ciudad, describió las acusaciones como “ridículas” y dijo que el equipo de Adams espera ser plenamente reivindicado en un tribunal de justicia.

El caso se presentó bajo la Ley de Sobrevivientes Adultos, una ley de Nueva York que extendió el límite de tiempo para presentar demandas por agresión sexual. La mujer presentó su reclamo por primera vez en noviembre pasado, justo antes de que expirara la ley, pero no proporcionó ningún detalle sobre la presunta agresión en ese momento.

La mujer no presentó un informe formal en ese momento, pero se lo dijo a “numerosas personas” a lo largo de los años, incluidos funcionarios actuales y anteriores de la Policía de Nueva York, amigos y sus hijas, según la demanda.

Un portavoz de la Policía de Nueva York, que también fue nombrado en la demanda, no respondió a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico por parte de Associated Press.

El caso se suma a los crecientes problemas legales para Adams, quien actualmente enfrenta una investigación federal sobre recaudación de fondos de campaña que llevó a agentes del FBI a confiscar sus teléfonos y allanar la casa de su principal recaudadora de fondos en noviembre.

A principios de este mes, agentes del FBI allanaron dos propiedades propiedad de otro recaudador de fondos de Adams, quien también fue uno de sus principales asesores. El alcalde ha apoyado a su asistente.