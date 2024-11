¿A qué hora es la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul esta noche? Aquí los detalles

Es una pelea de boxeo que ha generado mucho de qué hablar durante más de ocho meses.

Un anuncio en marzo reveló que la leyenda del boxeo Mike Tyson regresaría al ring después de casi dos décadas para enfrentarse al YouTuber convertido en boxeador Jake Paul.

La pelea enfrenta a un hombre de 58 años que fue el primer campeón indiscutible de peso pesado de la era de los tres cinturones contra un hombre de 27 años que ha tenido alrededor de una docena de peleas profesionales desde que lanzó su carrera en el boxeo en 2020.

¿Podrá Tyson, quien es el perdedor en las apuestas, superar la marcada diferencia de edad en su primera pelea profesional desde 2005? ¿O obtendrá Paul una victoria sobre uno de los nombres más importantes de todos los tiempos del deporte?

A continuación te explicamos cómo ver la pelea.

¿Cuándo es la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul?

Tyson vs. Paul está programado para el viernes 15 de noviembre.

¿Dónde se lleva a cabo la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul?

El estadio AT&T, sede de los Dallas Cowboys de la NFL, en Arlington, Texas, es el lugar de celebración de la pelea.

¿A qué hora comienza la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul?

La acción de la tarjeta principal comienza a las 8 p.m. Este/7 p.m. Centro/5 p.m. hora del este.

Tyson vs. Paul es el evento principal, lo que significa que será la última pelea de la noche.

¿Cuál es la cartelera principal de Mike Tyson vs. Jake Paul?

Hay otras tres peleas en la cartelera principal, incluido un par de peleas por el título. El evento coestelar es una revancha entre Katie Taylor y Amanda Serrano con el título indiscutible de peso superligero en juego.

Taylor y Serrano se enfrentaron por última vez en 2022, cuando se convirtieron en las primeras boxeadoras en encabezar el Madison Square Garden de Nueva York. Taylor venció a Serrano por decisión dividida en una pelea emocionante.

Aquí hay un vistazo completo a la cartelera principal de Tyson vs. Paul (* = dueño del título):

Mike Tyson contra Jake Paul (pelea de peso pesado)

Katie Taylor* vs. Amanda Serrano (pelea por el título indiscutible de peso superligero)

Mario Barrios* vs. Abel Ramos (pelea por el título welter del CMB)

Neeraj Goyat vs Whindersson Nunes (pelea de peso súper mediano)



¿En qué canal de televisión es la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul?

La pelea no se transmitirá por televisión o por cable.

Cómo transmitir la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul en vivo en línea

Tyson vs. Paul se mostrará exclusivamente en Netflix. Para verlo se requiere una suscripción a Netflix, que comienza en $6.99 por mes.

La pelea también estará disponible para establecimientos comerciales, como bares y restaurantes, que tengan DIRECTV FOR BUSINESS, según Joe Hand Promotions. Para encontrar los establecimientos cerca de ti que están mostrando la lucha, haga clic aquí.

¿De cuántos rounds es la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul?

La pelea sancionada profesionalmente contará con ocho asaltos de dos minutos de duración cada uno, más cortos que los típicos asaltos de tres minutos.

Los peleadores también usarán guantes de 14 onzas, que son más pesados ​​que los guantes estándar.