Eric Adams dice que la infraestructura crítica de NYC y los servicios de emergencia no se vieron afectados por la falla tecnológica

NUEVA YORK -- El alcalde Eric Adams hablará el viernes sobre el impacto de la falla tecnológica masiva en la Ciudad de Nueva York.

Quiero compartir con todos los neoyorquinos que estamos monitoreando las interrupciones en todo el mundo de los sistemas informáticos vinculados a CrowdStrike.



Nuestros equipos están evaluando su impacto en las labores de la ciudad, pero me gustaría que supieran los siguiente:

Las principales aerolíneas, medios de comunicación, empresas como Amazon y Visa y fuerzas policiales de todo el mundo se vieron afectadas por un problema informático masivo causado por un problema con los servicios de computación en la nube de Microsoft y la emprea de cyberseguridad CrowdStrike el viernes por la mañana.

Los vuelos de aerolíneas en todo el mundo fueron suspendidos en varios países, así como empresas y emisoras y noticieros de varios países quedaron fuera de línea después de la interrupción en sus sistemas tecnológicos.

Las aerolíneas, incluidas American Airlines, Delta Airlines y United Airlines, emitieron paradas en tierra el viernes por la mañana citando problemas de comunicación, menos de una hora después de que Microsoft resolviera el error, según Reuters. El aeropuerto de Sydney, uno de los más grandes de Australia, reportó serios retrasos.

"Esto no es un incidente de seguridad ni un ciberataque", informó CrowdStrike en un comunicado.

IMPACTO EN NYC

Los aeropuertos en el área de la Ciudad de Nueva York estaban operando, aunque se informaron retrasos y cancelaciones: Newark y LaGuardia resaltaron la lista de aeropuertos en el "mapa de miseria" de Flight Aware. Los trenes también circulaban, pero las señales en los andenes y los horarios de las señales se vieron interrumpidos en toda la MTA, por lo que la información sobre el estado de los trenes no estaba disponible para el viaje.

La MTA dijo que el servicio de trenes y autobuses no se ve afectado.

Some MTA customer information systems are temporarily offline due to a worldwide technical outage. Train and bus service is unaffected.



La MTA dijo que el servicio de trenes y autobuses no se ve afectado.



A las 9 a.m., 476 vuelos en los tres estados fueron retrasados ​​y 212 vuelos fueron cancelados. En todo el país se han cancelado más de 2,000 vuelos durante el día.

El aeropuerto LaGuardia insta a los pasajeros a no dirigirse al aeropuerto antes de verificar primero el estado del vuelo con la aerolínea.

El aeropuerto LaGuardia insta a los pasajeros a no dirigirse al aeropuerto antes de verificar primero el estado del vuelo con la aerolínea.

La cámara de Times Square mostró al menos un tablero caído en Crossroads of the World, y los viajeros que buscaban ordenar su Starbucks matutino con anticipación fueron recibidos con estantes vacíos para llevar, porque las computadoras estaban apagadas.



Respuesta de CrowdStrike

El director ejecutivo de CrowdStrike, George Kurtz, publicó en la plataforma de redes sociales X que la empresa "está trabajando activamente con los clientes afectados por un defecto encontrado en una única actualización de contenido para hosts de Windows".

Dijo: “Esto no es un incidente de seguridad ni un ciberataque. El problema ha sido identificado, aislado y se ha implementado una solución”.

El problema afectó a las aplicaciones y servicios de Microsoft 365, y las interrupciones en aumento continuaron horas después de que la compañía de tecnología dijera que lo estaba solucionando gradualmente.

Microsoft 365 publicó en X que la empresa estaba "trabajando para redirigir el tráfico afectado a sistemas alternativos para aliviar el impacto de una manera más conveniente" y que estaban "observando una tendencia positiva en la disponibilidad del servicio".

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, dijo que ha sido informado sobre el apagón y que los funcionarios de gestión de emergencias de todo el estado están coordinando la respuesta.

"Activamos nuestro Centro de Operaciones de Emergencia Estatal (SEOC) a partir de las 3:00 a. m. en respuesta a estas interrupciones y hemos brindado orientación a las agencias pertinentes del poder ejecutivo sobre cómo abordar la situación. También estamos involucrando a los gobiernos locales y del condado, a los centros de llamadas al 911 y servicios públicos para evaluar el impacto y ofrecer nuestra asistencia", dijo Murphy en un comunicado.

