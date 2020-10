¿Eres de buen paladar? He aquí un ostentoso Hot Dog de $75 vendido en un hotel de NYC

NUEVA YORK — Se ha agregado un hot dog servido con caviar al menú del hotel The Standard High Line con el 100% de las ganancias siendo para beneficiar a los trabajadores de restaurantes en la ciudad de Nueva York.

Time Out New York informó por primera vez "The Yacht Dog": un hot dog servido con un alioli de limón y cebollino con 1/2 onza de Royal Transmontanous Caviar. Por sólo $ 99, el hot dog se servirá con una mini botella de champán Moët & Chandon Imperial Brut.

Las ganancias de cada compra de hot dogs beneficiarán a Relief Opportunities for All Restaurants (ROAR), que se estableció para ayudar a "las personas que enfrentan dificultades económicas sin precedentes como resultado de la pandemia del COVID-19".

The Standard High Line colaboró en el extravagante plato con Zachary Weiss, colaborador de Vogue y British GQ.

"Simplemente sentí que ROAR tenía la voz principal en todo esto", dijo a Time Out New York. "Hablaron temprano en nombre de toda la industria. Iban por la yugular con cambios legales y no solo volviendo a publicar un gráfico en Instagram".

Se dice que el hot dog de $ 75 permanece en el menú del restaurante del hotel, el Standard Grill, hasta finales de octubre.