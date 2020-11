Entran en vigor nuevas restricciones en Nueva York; la ciudad más grande de Nueva Jersey inicia toque de queda de 10 días

Lo que debes saber Los restaurantes y gimnasios bajo techo en la ciudad de Nueva York podrían cerrar en la próxima semana o dos, advirtió el alcalde, ya que las últimas restricciones de zonas amarillas y naranjas entran en vigencia en partes de la ciudad y los suburbios vecinos el miércoles

El número de pacientes con COVID-19 en los hospitales de Nueva York ha aumentado a unos 2,900. Durante las últimas tres semanas, las hospitalizaciones aumentaron un 128 por ciento

Nueva Jersey se ha enfrentado a incrementos más pronunciados que Nueva York; su ciudad más grande, Newark, comienza el miércoles una advertencia de 10 días para quedarse en casa

NUEVA YORK - Los restaurantes y gimnasios bajo techo en la ciudad de Nueva York podrían cerrar en la próxima semana o dos, advirtió el alcalde, ya que las últimas restricciones de zonas amarillas y naranjas entran en vigencia en partes de la ciudad y los suburbios vecinos desde este miércoles.

Según la contabilidad del estado, la ciudad de Nueva York en su conjunto no ha alcanzado una tasa de prueba positiva del 3% en un promedio móvil de siete días, la principal métrica del gobernador para establecer zonas naranjas donde se cierran las escuelas, los comedores interiores y los negocios de alto riesgo no esenciales. Pero el Ayuntamiento dice que no hay dudas de que llegará.

Al detallar su propio plan para el Día de Acción de Gracias, el alcalde Bill de Blasio le dijo a CNN el martes que no viajará como suele hacerlo y que se quedará en Gracie Mansion para celebrar.

"No viajes. Mantente local. Mantenlo pequeño. Si amas a la gente, si amas a tu familia extendida, ayúdalos a mantenerse con vida para que podamos celebrar juntos en persona el próximo año", dijo de Blasio. "No será un Día de Acción de Gracias tradicional, pero tenemos que superar esto una vez".

A medida que COVID-19 continúa propagándose por los Estados Unidos, y a un ritmo mucho más rápido que nunca, los funcionarios de salud han advertido durante semanas que no deben viajar durante las vacaciones de invierno, pero parece que no todos siguen su consejo. AAA dice que alrededor de 2.5 millones de personas volarán por todo el país entre el miércoles y el domingo.

Al pronosticar otro aumento en los casos de coronavirus después de las vacaciones, el gobernador Andrew Cuomo dice que está preocupado por la cantidad de personas hospitalizadas y ordenó la reapertura de un hospital de campaña en Staten Island a pedido de los hospitales locales que se han visto abrumados por el reciente aumento.

El número de pacientes con COVID-19 en los hospitales de Nueva York ha aumentado a unos 2,900, que es casi una vez y media el número de hospitalizados el 1 de noviembre. Durante las últimas tres semanas, las hospitalizaciones aumentaron un 128 por ciento. En su trayectoria actual, Cuomo cree que el número podría llegar a 6,047 en tres semanas.

Nueva York ha informado un promedio de alrededor de 5,500 nuevos casos de coronavirus por día durante los últimos siete días, un 70% más que hace dos semanas.

La mitad sur de Staten Island se encuentra ahora en una zona naranja bajo el plan de micro-clúster de Cuomo, que requerirá que las escuelas y negocios de alto riesgo como los gimnasios cierren temporalmente, no permite comer en el interior de los restaurantes y limita las reuniones dentro de las casas de culto no más de 25 personas.

Las nuevas zonas amarillas, que requieren exámenes obligatorios para los estudiantes, también entraron en vigencia el miércoles en partes de Upper Manhattan, Riverhead, Hampton Bays, Great Neck y Massapequa Park.

Las mismas restricciones impuestas en partes de Brooklyn y Queen el mes pasado han dado lugar a protestas y demandas de instituciones religiosas; un establecimiento en Staten Island se ha declarado "zona autónoma", diciendo que desafiará la última orden del gobernador.

"Nos negamos a cumplir con las reglas y regulaciones establecidas por el alcalde de la ciudad de Nueva York y el gobernador del estado de Nueva York", dijo Mac's Public House en las redes sociales la semana pasada. "Todos los días, las pequeñas empresas viven con miedo, no solo de este virus, sino de que nuestros gobiernos nos quiten nuestros medios de vida, incluso cuando estamos a salvo. Solo para aclarar, reconocemos este virus como una amenaza real y seguimos tomando precauciones necesarias. Lo que no reconocemos es que nuestro gobierno tiene derecho a cerrarnos cuando operamos de manera segura ".

Con las restricciones ahora vigentes, los restaurantes podrían enfrentar multas de hasta $15,000 por día.

Hablando en una conferencia de prensa en Long Island el martes, Cuomo nuevamente desaconseja viajar y dijo que cambió su plan para celebrar el Día de Acción de Gracias con su madre de 89 años en persona.

Quienes elijan viajar, deberán completar un cuestionario una vez que regresen a Nueva York. Si un viajero no muestra prueba de una prueba COVID negativa reciente, debe ponerse en cuarentena durante 14 días.

El alguacil de la ciudad de Nueva York, Joe Fucito, dijo que está estableciendo puntos de control de vehículos en puentes y cruces clave en toda la ciudad de Nueva York, así como en las paradas en la acera para los autobuses que entran y salen de la ciudad. Los agentes informarán a los viajeros sobre las reglas de cuarentena.

Citó posibles multas de $1,000 por día para las personas que violan las reglas de viaje, aunque los funcionarios han reconocido anteriormente que la aplicación de la ley funciona principalmente en el sistema de honor.

En otra advertencia sombría a principios de esta semana, Cuomo recordó a la gente que pensara en lo que pasó en la ciudad durante la primavera y una vez más les pidió que siguieran todas las pautas de salud si decidían reunirse.

"¿Cómo te olvidas de todo el dolor que pasamos? Si no tenemos cuidado, regresaremos allí", enfatizó Cuomo. "Estábamos almacenando cuerpos en camiones refrigerados, 800 personas murieron en un día".

También en la mente del gobernador está lo que acuñó el lunes como los "37 días de socialización": un período de varias semanas durante las vacaciones que podría enviar los números del estado en una picada impredecible. Cuomo dijo que el estado registró 5,906 casos nuevos, lo que eleva el total de Nueva York a más de 600,000 el día después de que todo el área triestatal rompió 1,000,000.

Según las reglas de la zona naranja de Cuomo, las escuelas también se mueven completamente remotas, un punto discutible ahora para las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, después de que De Blasio ordenó el cierre de los edificios debido al cálculo de la ciudad de su tasa de positividad.

De Blasio dijo el martes que las pruebas serán un componente clave para regresar al aprendizaje en persona en algún momento, lo que requerirá un "inmenso esfuerzo logístico". Sugirió que el estándar de prueba mensual para los estudiantes tendrá que ser más frecuente e insinuó que los estudiantes pueden o tienen que hacerse la prueba antes de regresar a los edificios escolares. Se podría requerir que todos los estudiantes tengan un formulario de consentimiento de prueba en el archivo, dijo el alcalde a CNN.

Cuando, y si, las escuelas de la ciudad reciben luz verde, el alcalde dijo que la reapertura comenzará con las escuelas del Distrito 75, luego con la educación infantil, 3K y prekínder, antes de pasar al resto de las escuelas. Pero la ciudad necesitará la participación de sus maestros para que el plan funcione, y el director del sindicato de maestros dijo el martes que no veía cómo las escuelas podrían reabrir antes de enero como muy pronto.

Las cifras son aún más alarmantes al otro lado del río en Nueva Jersey. Newark, la ciudad más grande del estado, comenzó el miércoles su aviso de 10 días para quedarse en casa. El alcalde Ras Baraka aconsejó que "todos cierren" y se hagan la prueba durante ese período de "vacaciones".

La tasa de positividad de las pruebas en Newark es del 21 por ciento, el doble del número en todo el estado, y en la sección Ironbound de la ciudad, Baraka dijo el sábado que la cifra es un alarmante 41 por ciento.

“No podemos arriesgarnos a una propagación continua de COVID-19 en nuestra comunidad. No podemos volver a donde estábamos en abril y mayo. Pero lo que podemos hacer es instar a todos a ser responsables, cautelosos y pensar en el bien mayor. La vida de las personas depende de esto ", dijo.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, ha expresado las mismas preocupaciones por los viajes y ha señalado que a pesar de todas las restricciones que ha impuesto el estado, la gente, en última instancia, tiene que hacer lo correcto por sí misma.

"Hay mucho que puede hacer, por lo que le rogamos a la gente que mantenga el Día de Acción de Gracias realmente pequeño, familia inmediata, no viaje y no baje la guardia solo porque está en casa", dijo Murphy en un Entrevista de "Good Morning America". "Esperamos que esto empeore antes de mejorar".

Hace dos semanas, el gobernador Murphy detuvo las comidas en el interior entre las 10 p.m. y las 5 a.m., y la semana pasada redujo el límite de reuniones en interiores de 25 a 10 e instó a las personas a quedarse en casa para el Día de Acción de Gracias.

A medida que la propagación descontrolada del país llevó a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades a renovar los llamamientos para que los estadounidenses no viajen durante el Día de Acción de Gracias, Estados Unidos superó los 12 millones de casos de COVID-19 durante el fin de semana, según un recuento de NBC News.

Hasta ahora, EE UU ha registrado más de 260,000 muertes relacionadas con COVID, según NBC News.