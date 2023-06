Entra en vigor ley de NY que protege a trabajadores de almacenes de acciones disciplinarias o despidos

NUEVA YORK -- En Nueva York entró en vigor la legislación que protege a los trabajadores de almacenes de cuotas de trabajo excesivamente exigentes, anunció el martes la gobernadora Kathy Hochul.

La Ley de Protección de Trabajadores de Almacenes, firmada en diciembre, incluye nuevos requisitos para que los centros de distribución divulguen datos de velocidad de trabajo a empleados actuales y anteriores para informarles sobre su desempeño laboral y sus derechos en el lugar de trabajo.

La legislación también protege a los trabajadores de medidas disciplinarias o despidos exclusivamente por no cumplir con cuotas o estándares de desempeño no revelados, incluidos aquellos que no permiten descansos adecuados.

"Los trabajadores de los almacenes de Nueva York merecen ser tratados con justicia, dignidad y respeto, y estamos dando un paso importante para lograrlo", dijo la gobernadora Hochul. "Me enorgulleció firmar la Ley de Protección de Trabajadores de Almacén para abordar las cuotas de trabajo irrazonables y brindar a los trabajadores de almacén protección contra represalias por parte de sus empleadores. Con esta legislación ahora en vigor, nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de garantizar lugares de trabajo más justos y seguros para todos los neoyorquinos."

Con la Ley de Protección de los Trabajadores de Almacenes ahora en vigor, los empleados pueden solicitar información sobre cuotas en cualquier momento y están protegidos contra:

Ser obligadow a trabajar durante las comidas para cumplir con la cuota.

Limitar el uso de las instalaciones del baño para hacer la cuota.

Represalias de un empleador en relación con la solicitud de información sobre cuotas o la denuncia de infracciones relacionadas con las cuotas.

Esta ley se aplica a los empleadores y empleados en los centros de distribución de almacenes. Según la ley, un centro de distribución de almacén se define utilizando los códigos del Sistema de Clasificación de la Industria de América del Norte para almacenamiento y almacenamiento (excluyendo almacenamiento y almacenamiento de productos agrícolas), comerciantes mayoristas, casas de compras electrónicas y pedidos por correo, y servicios de mensajería y entrega urgente.

Si un empleado cree que su empleador está violando estas protecciones, puede solicitar una descripción por escrito de la cuota a la que está sujeto. También pueden solicitar una copia de los datos de velocidad de trabajo personal de los 90 días más recientes y una copia de los datos de velocidad de trabajo agregados para empleados similares en el mismo establecimiento durante el mismo período. Los empleadores son responsables de distribuir esta información a más tardar 14 días calendario después de realizar la solicitud.

Los empleadores deben compartir las cuotas con los empleados a través de una descripción escrita (en su idioma preferido) de cada cuota que se espera que alcancen. Esto debe hacerse dentro de los 30 días de la fecha de inicio de un empleado.

Dónde puedo encontrar más información o denunciar una infracción a la ley

Para obtener más información sobre la Ley de protección de los trabajadores de almacenes, visite el sitio web del NYSDOL. Para denunciar una infracción de esta ley, envíe un correo electrónico a labor.sm.warehouse.worker.claims@labor.ny.gov.