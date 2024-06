Emiten aviso por mala calidad del aire en Nueva York: lo que debes saber

El Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York y la gobernadora Kathy Hochul emitieron un aviso de salud sobre la calidad del aire para la región metropolitana de la Ciudad de Nueva York desde las 11 a.m. hasta las 11 p.m. del viernes.

La principal preocupación es el ozono, según el DEC, ya que se espera que el índice de calidad del aire alcance niveles que no son saludables para los grupos sensibles.

