CNBC: Elon Musk levantaría la prohibición de Twitter sobre Donald Trump

Elon Musk dijo este martes que revertiría la prohibición de Twitter contra el expresidente Donald Trump si su adquisición se lleva a cabo.

"Las prohibiciones permanentes deberían ser extremadamente raras y realmente reservadas para cuentas que son bots, estafas, cuentas de spam… Creo que no fue correcto prohibir a Donald Trump", dijo Musk en la conferencia Future of the Car de FT Live. “Creo que fue un error, porque alienó a una gran parte del país y finalmente no resultó en que Donald Trump no tuviera voz”.

"Revertiría la prohibición permanente", agregó Musk. "Todavía no soy dueño de Twitter. Así que esto no es como algo que definitivamente sucederá, porque ¿y si no soy dueño de Twitter?".

Twitter suspendió permanentemente a Trump de la plataforma en enero de 2021 tras el ataque de sus partidarios en el Capitolio de EEUU. La compañía dijo que tomó la decisión después de los disturbios del 6 de enero "debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia". Trump en ese momento tenía más de 80 millones de seguidores en la plataforma.

Pero una vez que Musk anunció que estaba interesado en hacerse cargo de la compañía en parte para convertirla en una plataforma de libertad de expresión, surgieron dudas sobre si volvería a invitar a Trump. Trump dijo el mes pasado que no regresaría a la compañía si tuviera la oportunidad.

“No, no volveré a Twitter”, dijo Trump a Joe Kernen de CNBC.

Explicó que las empresas y los gobiernos pudieran tener que pagar para usar Twitter

"Estaré en Truth Social dentro de la semana. Está programado. Tenemos muchas personas inscritas. Me gusta Elon Musk. Me gusta mucho. Es una persona excelente. Hicimos mucho por Twitter cuando estaba en la Casa Blanca. Me decepcionó la forma en que Twitter me trató. No volveré a Twitter", dijo.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Jessica Bursztynsky para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.