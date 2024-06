Elecciones primarias federales y estatales en Nueva York: lo que debes saber

NUEVA JERSEY -- Las votaciones primarias en Nueva York se celebrarán este martes 25 de junio.

En estas votaciones, los residentes de Nueva York eligen candidatos para cargos federales, estatales y locales.

La votación anticipada terminó el domingo 23 de junio y en la Ciudad de Nueva York un total de 46,241 votaron en este período, según la Junta Electoral de la ciudad. Hay que tener en cuenta que NO hay elecciones primarias en Staten Island.

A continuación te explicamos la información que necesitas saber sobre estas elecciones primarias presidenciales en Nueva York.

Tomorrow is Election Day. Polls open 6am-9pm

🚨Not all party/districts have primary elections🚨

📢There are NO elections in Staten Island.

To check if you have an election - visit https://t.co/TBg2bhid2y pic.twitter.com/VVm98gkl4w