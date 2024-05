Mexicanos en el extranjero tienen hasta este domingo para aclarar situación registral para las elecciones

NUEVA YORK -- Las elecciones presidenciales en México se celebrarán el próximo 2 de junio y los mexicanos que viven en el exterior podrán participar.

El Proceso Electoral 2023 -2024 será reconocido como el más grande que ha tenido México. Además de elegir a su nuevo presidente o presidenta, también se escogerán senadores y diputados.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

El Instituto Nacional Electoral (INE) garantiza que las y los mexicanos que residen en el extranjero puedan votar en cualquiera de las modalidades disponibles: voto electrónico por internet, voto postal o voto presencial.

El presidente de la Comisión Temporal del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, Arturo Castillo Loza, aseguró que el INE tiene como prioridad “garantizar la integridad y la confiabilidad de la Lista Nominal de Electores y que aquellas personas que auténticamente solicitaron su registro para votar desde el extranjero puedan subsanar sus registros”.

En conferencia de prensa, detalló que al igual que en 2018 hubo un incremento de registros de mexicanas y mexicanos en el extranjero con Credencial para Votar tramitada en México, por lo que sumada a la preocupación de consejerías y partidos políticos, se inició una segunda revisión de las solicitudes.

En esta revisión de 42,436 solicitudes, la mayoría de éstas con credenciales tramitadas en México, resultó la improcedencia de 39,724. De las cuales, 1,830 con irregularidades o inconsistencias en la firma, es decir, presentan rúbricas ilegibles, fotocopias en lugar de firma autógrafa o falta de coincidencia con la firma de la Credencial.

Por eso, el Consejero Castillo recalcó que desde que se emitieron las notificaciones, a finales de la semana pasada y hasta el próximo 5 de mayo, las ciudadanas y los ciudadanos podrán enviar un correo electrónico a voto.extranjero@ine.mx para solicitar la aclaración de su situación registral. Tienen hasta esta fecha para corregir tu registro electoral si la solicitud no se procedio.

"Lamentó la falla en la comunicación institucional y mencionó que incluso si alguna persona no alcanza a hacer su aclaración, o bien, se le pasa el tiempo, se le complica y no es procedente su aclaración, podrá votar. No están excluidas de la posibilidad del voto. Si tienen credencial de elector en el extranjero podrán votar en sedes consulares y, en territorio nacional, en casillas que les correspondan o especiales", dijo la INE.

A continuación lo que debes saber de las elecciones.

¿Cuándo son las elecciones en México?

El 2 de junio, millones de votantes acudirán a las urnas para elegir a sus nuevos líderes. El ganador de las esperadas presidenciales cumplirá un mandato de seis años.

Aunque la mayoría de las miradas están puestas en la contienda presidencial, en los comicios se votará también a los 128 miembros del Senado y a los 500 de la Cámara de los Diputados, además de a decenas de miles de puestos en los gobiernos locales.

¿Cuáles son los cargos por los que se podrá votar desde el extranjero en 2024?

A continuación, se enlistan los cargos que podrá elegir la ciudadanía en el extranjero a nivel federal y local:

Nivel Cargo Localidad de origen Federal* Presidencia Todas las entidades de la república mexicana Senaduría

*La ciudadanía que reside en el extranjero podrá ejercer su derecho al voto para los cargos federales como son la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos y Senadurías, sin importar su entidad de referencia.

Nivel Cargo Localidad de origen Local* Gubernatura Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán Jefatura de Gobierno Ciudad de México Diputación migrante Ciudad de México y Oaxaca Diputación de Representación Proporcional Jalisco

*Es importante mencionar que, para este proceso electoral, estas son las únicas entidades que en su legislación local han aprobado el voto desde extranjero para elegir cargos locales.

¿Quiénes son los candidatos principales a la presidencia este 2024?

Claudia Sheinbaum, a quien los sondeos de febrero daban una cómoda ventaja con cerca del 59% de los votos. La exalcaldesa de la Ciudad de México está considerada la sucesora del líder populista de izquierda López Obrador y está respaldada por su partido, Morena.

Claudia Sheinbaum es doctora en ingeniería energética, hija de una familia judía, nació y creció en México. Tiene dos hermanos, estudió ballet, pero eligió como carrera la física. Mira este reportaje por Jazive Pérez.

Xóchitl Gálvez, una destacada crítica de López Obrador y representa a la coalición Fuerza y Corazón por México — formada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Revolución Democrática (PRD).

Alejandro Mendoza con la entrevista exclusiva para Telemundo 47.

Por detrás de las dos candidatas está Jorge Álvarez Máynez, un político poco conocido del Movimiento Ciudadano.

¿Quiénes pueden votar en el extranjero?

La ciudadanía mexicana residente en el extranjero que:

·Sea mayor de 18 años.

·Cuente con una credencial para votar vigente emitida en México o en el extranjero.

·Solicite su registro para votar desde el extranjero y una vez cumplidos todos los requisitos, éste se determine como procedente.

Cabe señalar que, para estos procesos electorales, la ciudadanía que no se registró para votar en el plazo establecido y cuenta con credencial vigente emitida en el extranjero o en territorio nacional podrá votar en alguna de las sedes consulares aprobadas por el Consejo General del Instituto Nacional Electora.

¿Cuáles son las modalidades de votación desde el extranjero?

En 2024 la ciudadanía podrá elegir votar desde el extranjero por vía postal, vía electrónica por internet o de manera presencial en alguna de las sedes consulares en el extranjero aprobadas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

¿Qué debo tener en cuenta sobre las modalidades de votación

Voto por internet

A más tardar el 3 de mayo de 2024 recibirás en tu correo electrónico la información de acceso al sistema para votar a través de internet.

la información de Familiarízate con el Sistema del 4 al 15 de mayo . Periodo de socialización en el que podrás conocer el sistema.

. Periodo de socialización en el que podrás conocer el sistema. Del 18 de mayo y hasta las 6:00 p. m. (Tiempo del Centro de México), del domingo 2 de junio de 2024 , podrás emitir tu voto de manera electrónica por internet.

(Tiempo del Centro de México), del domingo , podrás emitir tu voto de manera electrónica por internet. Aquí cómo es el proceso.

Voto postal

En la primera semana de mayo de 2024 el INE enviará por mensajería, tu Paquete Electoral Postal , que contiene las boletas electorales impresas, el instructivo y el sobre previamente pagado para que regreses tus votos al INE en México.

el INE enviará por mensajería, tu , que contiene las boletas electorales impresas, el instructivo y el sobre previamente pagado para que regreses tus votos al INE en México. Deberás regresar el sobre con tus votos lo antes posible , para que lleguen a México a más tardar a las 08:00 horas (Tiempo del Centro de México), del 1º de junio de 2024.

, para que lleguen a México a más tardar a las 08:00 horas (Tiempo del Centro de México), del 1º de junio de 2024. Aquí cómo es el proceso.

Voto presencial

El 2 de junio de 2024 , deberás acudir a alguno de los Módulos Receptores de Votación que el INE habilitará para emitir tu voto y presentar tu Credencial para Votar vigente, tramitada al 25 de febrero de 2024, en el extranjero o en México.

, deberás acudir a alguno de los Módulos Receptores de Votación que el INE habilitará para emitir tu voto y presentar tu Credencial para Votar vigente, tramitada al 25 de febrero de 2024, en el extranjero o en México. Aquí puedes revisar la lista de las ciudades donde se instalarán los 23 Módulos Receptores de Votación.

Si te registraste previamente, tendrás tu lugar asegurado; en caso contrario, podrás votar dentro de los 1,500 espacios extra que habrá en cada Módulo Receptor de Votación.

El voto se ejercerá, a través de medios electrónicos.

Dónde estarán los Módulos Receptores de Votación habilitados por el INE en el área triestatal

ores de Votación habilitados por el INE en las siguientes sedes consulares:

Sede Consular Dirección Horario de votación con relación a huso horario CDMX Estados Unidos Nueva York 27 East 39th. Street, Nueva York, 10016 E.U.A. 10 a.m. a 8 p.m. Nueva Jersey 390 George Street, Suite 100, New Brunswick, New Jersey, 08901 10 a.m. a 8 p.m.

¿Cómo puedo saber si mi Credencial para Votar es válida en las próximas elecciones?