El perro robot de $74,000 del NYPD que causa furor en la Gran Manzana

La nueva adquisición de la Policía de Nueva York es un dispositivo que utiliza inteligencia artificial para navegar en su entorno. Además, el robot de 70 libras está equipado con varias cámaras y luces montadas en su parte posterior, lo que permite a los uniformados monitorear su entorno en tiempo real. El dispositivo también es capaz de comunicación bidireccional.

Según el departamento, la máquina se llama “Digidog” y actualmente se encuentra en fase de prueba.

El bot de control remoto fue creado por Boston Dynamics, una compañía de robótica famosa por sus videos virales de máquinas que bailan y corren con una destreza similar a la de los humanos. Las versiones de "Spot", como se conoce al perro mecánico, pueden abrir puertas y son lo suficientemente fuertes como para ayudar a remolcar un camión de 18 ruedas.

Desde octubre, la Policía de Nueva York ha enviado el robot a un puñado de lugares donde han ocurrido crímenes y de situación de rehenes. Sin embargo, aunque la máquina es impresionante y causa furor, también ha desencadenado el temor de vigilancia no deseada y cuestionamientos sobre el uso de fondos públicos por parte del departamento. El perro móvil, equipado con sensores automáticos, luces y cámaras capaces de recopilar "datos ilimitados", y se vende a un precio inicial de 74.000 dólares.

La última aparición del perro se registró el lunes, luego de que un hombre hispano con trastornos emocionales se atrincheró con una madre y su bebé en su apartamento del piso 14 en Kip's Bay. El sujeto fue identificado como Luis Gonzales, de 41 años. Los agentes que respondieron llegaron al lugar con rifles de asalto, pastores alemanes, una lona para atrapar al hombre si saltaba de su apartamento y un convoy de patrullas de la policía. Sin embargo, fue el perro robot el que se hizo viral cuando fue grabado en 344 East 28th Street el lunes por la tarde.

Si bien la policía dice que el Digidog no se utilizó durante ese incidente, sí sorprendió a los espectadores, a la vez que provocó preocupación sobre el aumento de la militarización policial y la posibilidad de que pueda allanar el camino en el futuro para tecnologías aún más invasivas, como drones armados. El mes pasado, el concejal Ben Kallos presentó una legislación que prohibiría a la Policía de Nueva York usar "robots armados".

El NYPD dijo que durante mucho tiempo ha usado robots para negociaciones de rehenes y amenazas de bombas, y agregó que el perro mecánico está "siendo probado para evaluar sus capacidades".

Pero los detractores creen que el departamento no debería probar la tecnología avanzada en los residentes sin ningún tipo de divulgación pública, particularmente después de las protestas del verano pasado contra el abuso policial.

El alcalde Bill de Blasio también intervino en el debate y le dijo al New York Daily News que "no lo he visto, pero ciertamente comparto la preocupación de que si de alguna manera es inquietante para la gente, deberíamos repensar la ecuación".