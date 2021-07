El espectáculo de fuegos artificiales de Macy’s iluminó el cielo de la Ciudad de Nueva York

NUEVA YORK - El tradicional espectáculo de fuegos artificiales de Macy’s para celebrar el 4 de julio regresó luego de ser cancelado hace un año debido a la pandemia. El regreso de este show de luces fue otra muestra de la recuperación de la Gran Manzana y de esos eventos que la hacen única.

El tradicional espectáculo de fuegos artificiales regresó con una exhibición única sobre el East River en el que desde cinco barcas se disparaban proyectiles para ver las luces que fueron televisadas y que seguían una coreografía al ritmo de la música de varias orquestas.

Este año a su vez también regresaron las multitudes que disfrutaron de la celebración junto a sus seres queridos.

El programa fue transmitido en vivo por nuestra cadena hermana NBC 4 como parte de un especial de dos horas con artistas como Black Pumas, Coldplay, OneRepublic y Reba McEntire. Las apariciones de los artistas fueron pregrabadas en todo el país frente a audiencias en vivo.

El año pasado, debido a las restricciones de la pandemia, hubo una serie de espectáculos de fuegos artificiales más cortos en los días previos a la celebración, y los lugares se mantuvieron en secreto para evitar que la gente se congregara.

“Es muy significativo porque volvemos a estar todos juntos. Estuvimos separados durante tanto tiempo”, dijo Mike Marrone, quien vio los fuegos artificiales entre una multitud de espectadores a lo largo de la avenida Franklin D. Roosevelt.

Otros visitantes expresaron una mezcla de alegría y aprensión, y señalaron que el coronavirus sigue estando lejos de ser vencido. Algo más de la mitad de la población de la ciudad está completamente vacunada, según el Departamento de Salud de la ciudad, pero muchos espectadores usaron sus mascarillas.

“Es un alivio refrescante para mí. Nos da una sensación de estar fuera y ser libres ”, dijo Richard Armstrong, un teniente de Policía retirado que estuvo en cuarentena durante meses y, antes del domingo, no había fotografiado fuegos artificiales en tres años.

"Siempre me alegro de estar en la superficie", bromeó, "pero cuando miro a mi alrededor, no puedo decir quién está vacunado y quién no".

Por otro lado, el 4 de julio también se celebró el concurso anual de comer perros calientes de Nathan's que también le dio la bienvenida al público en Brooklyn. Joey "Jaws" Chestnut superó su propio récord al comer 76 perros calientes en 10 minutos en la competencia masculina, mientras que Michelle Lesco se llevó el título femenino al comerse 30 y 3/4 perros calientes.

El evento no fue el mismo de siempre. En lugar de estar en las avenidas Surf y Stillwell, justo al lado del paseo marítimo de Coney Island, la competencia de este año se llevó a cabo cerca en un estadio de béisbol de ligas menores, Maimonides Park. Se pidió a los espectadores que se registraran para obtener entradas gratuitas con antelación.

El año pasado, sin embargo, no se permitieron espectadores.

Asimismo, los lugares emblemáticos de todo el estado, desde la torre central del World Trade Center, el Empire State Building hasta las Cataratas del Niágara, se iluminaron en rojo, blanco y azul para conmemorar el Día de la Independencia.

"Si los últimos 16 meses han reafirmado algo, es lo preciosa que es la vida y lo vital que es la libertad para nuestra identidad como neoyorquinos y estadounidenses", dijo el gobernador Andrew Cuomo en un comunicado.