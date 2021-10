El Departamento de Policía de Newark pone fin a la práctica de publicar fotografías de personas arrestadas por crímenes menores

NUEVA JERSEY - El Departamneto de Policía de Newark decidió poner fin a la práctica de divulgar al público fotografías policiales de las personas arrestadas en relación con delitos menores. Esto debido al impacto desproporcionado que crea en las comunidades marginadas, dijo el departamento.

El anuncio se realizó a principios de la semana pasada después de que una publicación en las redes sociales de 2017 ganó recientemente la atención viral y un aumento en los comentarios negativos, según el director de seguridad pública Brian O'Hara.

La publicación en las redes sociales, que incluía las fotos de seis personas arrestadas hace cuatro años por cargos de prostitución, "de repente se volvió viral", y generó miles de comentarios y el triple de compartidos. O'Hara dijo que muchos de los comentarios en la publicación estaban dirigidos a la apariencia de los sospechosos y cuestionaron su salud mental.

"Los comentarios incendiarios indican fundamentalmente que los miembros de las comunidades marginadas, incluida la comunidad transgénero, pueden convertirse en blanco de acoso cibernético, que puede conducir a delitos de odio y violencia, simplemente porque sus fotos se publicaron en línea", dijo O'Hara.

Newark solo sigue a un puñado de otros departamentos en todo el país para implementar tal política. El Departamento de Policía de San Francisco abandonó la práctica el verano pasado debido a los prejuicios raciales y el daño potencial de socavar la presunción de inocencia.

The Associated Press informó que el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York no publica fotografías policiales a menos que los investigadores crean que eso provocará que se presenten más testigos. Nueva York dejó de publicar fotos de reserva como parte de un esfuerzo para evitar que los sitios web cobren a las personas por eliminar su foto y la información de reserva.

En Newark, el departamento de policía aún publicará fotografías de las personas arrestadas por delitos "que causan un daño significativo en la comunidad" y servirán para ayudar a detener a un fugitivo, identificar a otras víctimas o sospechosos potenciales y localizar a personas desaparecidas o en peligro de extinción.

“La difusión pública de fotografías policiales tiene el potencial de afectar a una persona que posteriormente es absuelta de haber cometido un delito, ya que la información obsoleta permanece en el dominio público de forma indefinida. Regular la publicación de fotografías policiales puede ayudar a reducir los prejuicios públicos, los estereotipos y el estigma asociado con la "caminata de delincuentes" de hoy en día, explicó O'Hara.

O'Hara dijo que la nueva política de ficha policial de Newark entró en vigencia de inmediato.