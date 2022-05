El cielo de NY y NJ se tiñe de rojo: Ubica el mejor lugar para ver el eclipse de la “Luna de flores”

Mayo no solo llega con temperaturas cálidas y árboles que reverdecen, también con una luna de flores que ofrecerá un espectáculo astronómico impresionante.

Los observadores del cosmos podrán observar una luna de sangre el fin de semana cuando un eclipse lunar se mueva hacia la órbita de la Tierra.

Está previsto que el eclipse penumbral, cuando la Luna se sumerge por completo en el cono penumbral de la Tierra sin tocar la umbra, la parte interna de la sombra de la Tierra, comience el domingo poco después de las 9:30 p.m. ET, según la NASA. El eclipse penumbral da como resultado que solo una parte de la luna se oscurezca.

El eclipse parcial, cuando la luna parece moverse hacia la umbra y parte de la luna dentro de la umbra aparecerá muy oscura, ocurrirá justo antes de las 10:30 p.m. ET.

Los residentes de la mitad este de los EE. UU., incluida nuestra área, podrán observar cada etapa del eclipse lunar. La totalidad será visible en gran parte de África, Europa occidental, América Central y del Sur y la mayor parte de América del Norte, de acuerdo con la NASA.

Aprovecha para ver este eclipse, porque tendrás que esperar meses para el próximo eclipse lunar total, que ocurrirá el 8 de noviembre. Después de eso, no ocurrirá otro eclipse lunar total hasta el 13 de marzo de 2025.

Aquí te explicamos qué esperar en nuestra área:

¿A QUÉ HORA INICIA?

La totalidad comenzará el domingo justo antes de las 11:30 p.m. ET, cuando toda la luna está dentro de la umbra de la Tierra y se transforma en un tono rojo cobrizo. La totalidad terminará antes de la 1 a.m. del lunes, y el eclipse penumbral finalizará a las 2:50 a.m.

En Nueva Jersey, la ciudad de Nueva York y otras partes del este de los Estados Unidos, los cambios sutiles podrán apreciarse alrededor de las 9:30 p.m. el domingo, cuando la porción exterior de la sombra de la Tierra comienza a oscurecer ligeramente parte de la luna, en lo que se conoce como la fase penumbral, explica La Autoridad en el Tiempo.

La fase principal del eclipse lunar, conocida como totalidad, comenzará alrededor de las 11:30 p.m. el domingo en el este de Estados Unidos. En ese momento, la luna estará muy alta en el cielo y estará dentro de la sombra de la Tierra. Ahí es cuando tomará el color rojizo.

El eclipse debería alcanzar su fase máxima entre las 00:10 y las 00:15, cuando la luna estará llena y completamente cubierta por la sombra de nuestro planeta. El eclipse total durará desde aproximadamente las 11:30 p.m. del domingo hasta alrededor de las 00:55 del lunes.

Volverá a convertirse en un eclipse parcial después de eso y terminará alrededor de las 2:50 a.m.

¿SE PODRÁ APRECIAR CON CLARIDAD EN NUESTRA REGIÓN?

Durante el eclipse, se espera una cobertura de nubes desde Dallas hasta Chicago, mientras que las nubes dispersas se extenderán desde Atlanta hasta Nueva York. La NASA ofrecerá una transmisión en vivo del eclipse lunar total.

Un ambiente oscuro lejos de las luces brillantes creará las mejores condiciones de visualización.

¿DÓNDE SE VERÁ MEJOR EN NY Y NJ?

La Autoridad en el Tiempo explica que la luna estará bastante alta en el cielo durante todo el evento. Esto significa que el evento se podrá apreciar en ambos estados desde cualquier zona despejada y con escasa contaminación lumínica.

Durante el eclipse máximo, la luna se oscurece bastante. Cuanto más oscuro sea el cielo, mejor se podrá apreciar.

En la región de la Ciudad de Nueva York, la luna casi llena está programada para comenzar a ascender en el cielo este-sureste alrededor de las 7:50 p.m. del domingo 15 de mayo. Pero cuando el eclipse comience más tarde en la noche, la luna estará en el cielo del sur.

¿QUÉ PODREMOS OBSERVAR?

Durante un eclipse lunar, el color de la luna cambiará de blanco o amarillo a naranja oxidado o rojizo, por lo que lleva el nombre de “Luna de sangre".

El eclipse lunar ocurre cuando el sol, la Tierra y la luna se alinean, y la luna pasa a la sombra de la Tierra, según la NASA.

"Luna de sangre" es el término para describir la parte del eclipse lunar total en la que todos los amaneceres y atardeceres de la Tierra se proyectan sobre la superficie de la luna a medida que pasa a través de la sombra de la Tierra, lo que la oscurece y le da su color carmesí.

La dispersión de Rayleigh, el mismo fenómeno que le da al cielo su color azul y hace que las puestas de sol sean rojas, es lo que hace que la luna se vuelva roja durante el eclipse. La luz roja, que tiene longitudes de onda más largas que la luz azul, se ve durante un eclipse lunar porque la única luz solar que llega a la luna pasa a través de la atmósfera terrestre, según la NASA.

Cuanto más polvo o nubes haya en la atmósfera terrestre en el momento del eclipse, más roja aparecerá la luna.

¿SE NECESITAN GAFAS ESPECIALES PARA OBSERVAR EL ECLIPSE?

Contrario a los eclipses solares, cuando la luna se mueve frente al sol, es totalmente seguro mirar los eclipses lunares sin protección para los ojos.