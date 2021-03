Ecuatoriano, ubica aquí tu recinto electoral en la región triestatal para las elecciones de segunda vuelta

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador ha confirmado que el economista Andrés Arauz y el exbanquero Guillermo Lasso son los candidatos que se disputarán las elecciones de segunda vuelta este domingo 11 de abril, tras los comicios de febrero.

Arauz, de 36 años y delfín del exmandatario Rafael Correa (2007-2017), ganó la primera vuelta con 32,72% de los votos, seguido de Lasso, de 65 años, (con 19,74%) según los resultados que del CNE.

Más de 410, 000 ecuatorianos residentes en el extranjero podrán sufragar en un centenar de recintos electorales en 43 países, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En Ecuador el voto es obligatorio, pero en el exterior es opcional, un derecho que ejercen los migrantes desde 2006. Y los ecuatorianos en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut cuentan con varios centros para ejercer su derecho al voto.

IMPORTANTE:

🔴Recuerda que si no estás empadronado/a o si acudes al recinto electoral donde NO estás registrado, no podrás ingresar ni ejercer tu derecho al voto.

🔴Si realizaste tu cambio de domicilio electoral antes del 14 de junio del 2020 estás habilitado/a para votar el domingo 11 de abril.

🔴En el exterior NO se emiten certificados de presentación a aquellas personas que no estén empadronadas. Las personas que si voten recibirán su certificado de votación.

🔴Los comicios se realizará de 9 a.m. a 7 p.m.

Son 410,239 los ciudadanos ecuatorianos empadronados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que tienen luz verde para participar en las elecciones, aunque la mayor población se ubica en los Estados Unidos, España e Italia.

El 62 % del padrón electoral se encuentra en la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía; el 31 % en Canadá y Estados Unidos; y el 7 % en América Latina, el Caribe y África, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Para ello, el CNE ha habilitado 895 juntas receptoras de voto ubicadas en sus países de residencia. Y las principales concentraciones en Estados Unidos se ubican en Nueva York y Nueva Jersey.

UBICA EL CENTRO DE VOTO QUE TE CORRESPONDE EN LA REGIÓN

NUEVA YORK

Más de 40 mil ecuatorianos están inscritos en el estado de Nueva York, el padrón mas grande en los Estados Unidos.

Estas son las cuatro ubicaciones para votar en las elecciones de segunda vuelta:

EL BRONX

Mott Haven Educational Campus

730 Concourse Village W. Bronx, NY 10451

QUEENS

John Bowne High School

63-25 Main St, Queens, NY 11367

HUDSON VALLEY

Peekskill Senior Center

4 Nelson Ave. Peekskill, NY 10566

LONG ISLAND / PATCHOGUE

Knights of Columbus Hall

38 W. First St., Patchogue, NY 11772

El Consulado de Ecuador urgió a los votantes que verifiquen su recinto electoral antes de acudir a votar.

La consulta de lugar de votación se puede realizar en el portal web habilitado por el CNE en https://lugarvotacion.cne.gob.ec/consultaregistroelectoral.

NUEVA JERSEY

NEWARK

Barringer High School

90 Parker St, Newark, NJ 07104

PLAINFIELD

duCret School of Art

1030 Central Ave, Plainfield, NJ 07060

HIGHTSTOWN

Salón de Recepciones en el Cuartel de Bomberos

140 S Main St., NJ 08520

CONNECTICUT

NEW HAVEN

Christopher Columbus Family Academy

255 Blatchley Ave, New Haven, CT 06513

DANBURY

Danbury War Memorial

1 Memorial Dr, Danbury, CT 06810

Los consulados urgen a los votantes usar mascarilla y llevar su propio bolígrafo, además de que no pueden acudir acompañados. Antes de acudir a votar, es necesario que verifique el recinto que le corresponde para evitar confusión.