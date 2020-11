Policía de Nueva York irá tras los conductores imprudentes durante asueto de Acción de Gracias

Lo que debes saber La iniciativa y control de la policía en el tráfico iniciará un día antes de la celebración, el miércoles 25 de noviembre, y se extenderá hasta el domingo 29 de noviembre.

La Policía estatal y las agencias locales de la aplicación de la ley estarán en diferentes puntos del estado como parte de una iniciativa para detener a aquellos conductores imprudentes durante el fin de semana de Acción de Gracias.

NUEVA YORK – El gobernador Andrew Cuomo, y otros funcionarios del área triestatal, han insistido a las personas a no viajar en lo posible durante la celebración del día de Acción de Gracias tras su preocupación de una propagación mayor del COVID-19.

Sin embargo, desde el jueves de la semana pasada se ha visto una gran cantidad de viajeros en los aeropuertos del país, una cifra que no se veía desde el inicio de la pandemia.

Pero los contagios no son la única preocupación del gobernador,también los conductores que incumplan la ley o manejen en estado de embriaguez durante estas festividades.

Es por eso, que el miércoles, el gobernador Andrew Cuomo anunció que la Policía estatal y las agencias locales de la aplicación de la ley estarán en diferentes puntos del estado como parte de una iniciativa para detener a aquellos conductores imprudentes durante el fin de semana de Acción de Gracias.

Según datos compartidos por el gobernador, en 2019, para la misma época, se emitieron casi 14,000 multas y se arrestaron a 212 conductores por manejar bajo la influencia del alcohol en todo el estado.

La iniciativa y control de la policía en el tráfico iniciará un día antes de la celebración, el miércoles 25 de noviembre, y se extenderá hasta el domingo 29 de noviembre.

"Si bien esperamos volúmenes de tráfico más bajos este año debido a que los neoyorquinos están tomando las precauciones del COVID-19 y limitan las grandes reuniones, aún debemos asegurarnos de que quienes viajen lleguen a su destino de manera segura", dijo el gobernador Cuomo el miércoles. "Los policías estatales y las fuerzas del orden locales estarán trabajando para prevenir choques innecesarios causados por aquellos que se ponen detrás del volante mientras están ebrios. Insto a los conductores a seguir la ley y hacer de la seguridad su máxima prioridad mientras están en las carreteras".

Durante estos días la Policía estatal pondrá patrullas en puntos de control de sobriedad en diferentes partes del estado. También, estarán pendientes de aquellos que conduzcan enviando mensajes de texto o hablando por celular.

El arresto promedio por conducir y beber cuesta hasta $ 10,000. Asimismo, los conductores que estén bajo la influencia del alcohol o de las drogas enfrentan la pérdida de su licencia de conducir, tarifas de seguro más altas y docenas de gastos imprevistos de honorarios de abogados, multas y costos judiciales, remolque y reparaciones de automóviles y tiempo perdido en el trabajo.

Para prevenir problemas en las carreteras aconsejan:

• Planificar un camino seguro a casa antes de que comience la diversión.

• Antes de beber, designe a un conductor sobrio.

• Si no está en las condiciones para conducir, use un taxi o un servicio de transporte compartido, llame a un amigo o familiar que esté sobrio, o use el transporte público.

• Utilice el programa de viajes sobrios de su comunidad.

• Si sospecha que un conductor está ebrio o ebrio en la carretera, no dude en comunicarse con la policía local.

• Si conoce a alguien que está a punto de conducir o viajar en bicicleta mientras está ebrio, tome sus llaves y ayúdelo a hacer otros arreglos para llegar a su destino de manera segura.