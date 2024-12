Reportes de drones misteriosos en Nueva Jersey y Nueva York: lo que sabemos

Lo que debes saber Reportes de un gran número de drones misteriosos que sobrevuelan Nueva Jersey y el este de Estados Unidos ha provocado especulaciones y preocupación sobre su procedencia y por qué.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, y el senador estadounidense Andy Kim han tratado de obtener respuestas. El FBI, el Departamento de Seguridad Nacional, la policía estatal y otras agencias están investigando.

El gobernador de Nueva Jersey señaló que ya llegó un sistema de detección de drones. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, por su parte, confirmó el envío de sistemas de detección de drones.

"Tenemos tres sistemas separados, sistemas muy sofisticados. Estos sistemas no sólo vienen equipados con personal realmente sofisticado que los maneja y tiene experiencia con drones en todo el mundo", dijo el gobernador.

Por otro lado, Murphy y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han subrayado que los drones no parecen ser una amenaza para la seguridad pública, pero muchos legisladores estatales y municipales han pedido, no obstante, normas más estrictas sobre quién puede volar las aeronaves no tripuladas y que se les permita derribarlas del cielo.

Las autoridades federales dijeron el lunes por la noche que los avistamientos han incluido drones comerciales legales, drones de aficionados y drones de las fuerzas del orden, así como aeronaves tripuladas, helicópteros e incluso estrellas que se han notificado erróneamente como drones. Los funcionarios dijeron que esa evaluación se basó en pistas y datos técnicos.

¿Qué pasa con los drones en Nueva Jersey?

Decenas de testigos han informado haber visto drones en todo el estado desde mediados de noviembre, incluso cerca del Picatinny Arsenal, una instalación de investigación y fabricación militar, y sobre el campo de golf del presidente electo Donald Trump en Bedminster.

Murphy, un demócrata, dijo el lunes que el equipo suministrado por el gobierno federal ha aportado poca información nueva. Se negó a describir el equipo, excepto para decir que era potente e incluso podría "mitigar" los drones, aunque agregó que eso no es legal actualmente en suelo estadounidense.

Murphy instó al Congreso a dar a los estados más autoridad para lidiar con los drones.

Mientras tanto, el FBI y la policía estatal de Nueva Jersey advirtieron contra apuntar con láseres a los presuntos drones, porque los pilotos de aeronaves están siendo alcanzados en los ojos con más frecuencia. Las autoridades también dijeron que estaban preocupadas por la posibilidad de que la gente dispare armas contra aeronaves tripuladas que se confunden con drones.

¿Representan los drones una amenaza?

La creciente ansiedad entre algunos residentes no pasa desapercibida para la administración Biden, que ha enfrentado críticas de Trump por no abordar el asunto de manera más agresiva.

El portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo el lunes que el gobierno federal aún no ha identificado ningún riesgo para la seguridad pública o nacional a partir de los avistamientos de drones en el noreste, y dijo que los funcionarios creen que se trataba de drones, aviones o incluso estrellas que volaban legalmente.

"Hay más de un millón de drones que están legalmente registrados en la Administración Federal de Aviación aquí en los Estados Unidos", dijo Kirby. "Y hay miles de drones comerciales, de aficionados y de aplicación de la ley que están legalmente en el cielo en un día determinado. Ese es el ecosistema con el que estamos tratando".

El gobierno federal ha desplegado personal y tecnología avanzada para investigar los informes en Nueva Jersey y otros estados, y está evaluando cada pista reportada por los ciudadanos, dijo.

Alrededor de 100 de los más de 5,000 avistamientos de drones reportados al FBI en las últimas semanas fueron considerados lo suficientemente creíbles como para justificar más investigaciones, según una declaración conjunta del Departamento de Seguridad Nacional, el FBI, la Administración Federal de Aviación y el Departamento de Defensa.

¿Quién opera los drones?

Las autoridades dicen que no lo saben.

Sin embargo, en la red se ha especulado mucho sobre el hecho de que los drones podrían ser parte de un complot nefasto de agentes extranjeros.

Las autoridades subrayan que las investigaciones en curso no han encontrado pruebas que respalden esas preocupaciones, pero el representante republicano Chris Smith se hizo eco de esas especulaciones el sábado.

“Las maniobras elusivas de estos drones sugieren una gran sofisticación del poder militar que plantea la pregunta de si han sido desplegados para probar nuestras capacidades de defensa –o algo peor– por dictaduras violentas, tal vez Rusia, o China, o Irán, o Corea del Norte”, dijo.

El lunes, el portavoz del Pentágono, mayor general Pat Ryder, puso en duda la idea de que los drones estén involucrados en la recopilación de inteligencia, dado lo ruidosos y brillantes que son.

La portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, ha dicho que las aeronaves no son drones militares estadounidenses.

Arrestan operadores de drones

En Boston, la policía de la ciudad arrestó a dos hombres acusados ​​de operar un dron “peligrosamente cerca” del aeropuerto Logan el sábado por la noche.

Las autoridades dijeron que un oficial que utilizó tecnología de monitoreo de drones detectó la aeronave y la ubicación de los operadores. Un tercer hombre huyó de la policía y sigue prófugo.

Las autoridades dijeron que los dos hombres enfrentan cargos de invasión de propiedad privada y podrían enfrentar más cargos y multas.

La base aérea de Ohio cierra el espacio aéreo

Los drones que volaban alrededor de la base aérea Wright-Patterson, cerca de Dayton, Ohio, obligaron a los funcionarios de la base a cerrar su espacio aéreo durante aproximadamente cuatro horas desde la noche del viernes hasta la madrugada del sábado, dijo Robert Purtiman, un portavoz de la base.

Fue la primera vez que se avistaron drones en la base, una de las más grandes del mundo, y no se ha informado de ningún avistamiento desde entonces, dijo Purtiman el lunes. Dijo que los drones no tuvieron ningún impacto en ninguna de las instalaciones de la base.

Las autoridades instan a tomar medidas contra los drones

Trump ha dicho que cree que el gobierno sabe más de lo que dice.

"Que el público lo sepa, y ahora. De lo contrario, ¡derribenlos!", publicó en Truth Social. Kim dijo que no ha escuchado ningún apoyo a la idea de que el gobierno esté ocultando algo. Dijo que la falta de fe en las instituciones está jugando un papel clave en la saga.

"Nada de lo que estoy viendo, nada de lo que he hecho me da una impresión de esa naturaleza. Pero lo entiendo, algunas personas no me creerán, ¿verdad? Porque ese es el nivel de desconfianza al que nos enfrentamos", dijo Kim el lunes.

El senador Richard Blumenthal de Connecticut pidió la semana pasada que se "derriben" los drones.

El sheriff del condado de Monmouth, Shaun Golden, dijo que los miembros del público no deben intentar derribar drones, ya que eso violaría las leyes estatales y federales.

Drones avistados sobrevolando la Ciudad de Nueva York

También se informó de avistamientos de drones en Nueva York, donde se requiere un permiso. El alcalde Eric Adams dijo que la ciudad estaba investigando y colaborando con Nueva Jersey y funcionarios federales.

Las pistas del Aeropuerto Internacional Stewart, a unas 60 millas (100 kilómetros) al norte de la ciudad, estuvieron cerradas durante aproximadamente una hora el viernes por la noche debido a la actividad de drones, dijo la gobernadora Kathy Hochul.

"Esto ha ido demasiado lejos", dijo en un comunicado.

La gobernadora pidió al Congreso que refuerce la supervisión de la FAA sobre los drones y otorgue más autoridad de investigación a las fuerzas del orden estatales y locales.