Departamento de Agricultura de NJ asigna $10 millones a bancos de alimentos

El secretario del Departamento de Agricultura de Nueva Jersey, Douglas Fisher, anunció el viernes que se distribuirán $10 millones del Plan de Rescate Estadounidense a organizaciones que ofrecen ayuda alimentaria en todo el estado.

Los fondos se proporcionaron al Departamento de Agricultura de Nueva Jersey a través de un Memorando de Entendimiento con el Departamento de Asuntos Comunitarios de Nueva Jersey y se asignarán a través del Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia (TEFAP).

La cantidad otorgada a cada una de las seis organizaciones se basa en la cantidad de personas a las que sirven.

Community Food Bank of New Jersey recibió $ 5.3 millones; Food Bank of South Jersey obtuvo $ 1,5 millones; Cumplir obtuvo $ 1,5 millones; a Mercer Street Friends se le asignó $ 1.1 millones, NORWESCAP consiguió $ 300,000 y el Centro Regional de Distribución de Alimentos del Sur obtuvo $ 300,000.

“Estos fondos llegan en un momento importante para cada una de las organizaciones que ofrecen ayuda de emergencia y permitirán que más residentes de Nueva Jersey con inseguridad alimentaria tengan acceso a comidas nutritivas”, dijo el secretario de Agricultura, Douglas Fisher.

"Los bancos de alimentos desempeñan un papel fundamental a la hora de proporcionar una fuente confiable de alimentos a tantas comunidades en todo el estado".

El programa TEFAP de la NJDA actualmente atiende a un promedio de casi un millón de residentes por mes.

Estos $10 millones se suman a los $35 millones asignados a los bancos de alimentos a través del Fondo de Ayuda COVID y el dinero que el Estado ha distribuido a través de los programas de alimentos y hambre como parte de la agresiva respuesta pandémica de la Administración de Murphy.