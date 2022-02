Defensores de la vivienda en NYC piden que aprueben la ley que brindaría a los inquilinos protecciones para evitar el desalojo

El contralor de la Ciudad de Nueva York, Brad Lander, la concejal Pierina Sánchez, The Legal Aid Society, defensores de la vivienda e inquilinos se reunieron el miércoles para pedirle a Albany que promulgue la legislación de "Buena Causa" después de que la firma de capital privado Glacier Equities compró varios de los edificios de El Bronx y enviaron a varios inquilinos avisos de desalojo tan pronto como se levantó la moratoria. Un hecho, dicen los defensores de vivienda, que desplaza a más de cien residentes a largo plazo.

Los funcionarios electos y los defensores exigieron la aprobación de la legislación de "Buena Causa", que brindaría a los inquilinos en unidades no reguladas, como estos edificios de El Bronx, protecciones básicas para evitar desalojos injustificados y aumentos de alquiler. Actualmente, los inquilinos de edificios no regulados no tienen protección contra desalojos injustificados y aumentos de alquiler exorbitantes, lo que equivale a un desalojo para familias de bajos ingresos.

Muchos de los inquilinos han vivido en sus casas durante décadas y tienen fuertes lazos con la comunidad, dicen los defensores. Algunos son ancianos, tienen importantes problemas de salud o limitaciones económicas que les dificultan mucho salir de sus apartamentos, agregaron.

Según la oficina del contralor, es posible que Glacier Equities ya haya obtenido $ 9.2 millones en ingresos por la venta de las acciones de la cooperativa. Los edificios ahora se comercializan como Origin North. Glacier Equities compró inicialmente 8 edificios en Inwood, pero vendió la participación total de las acciones de la cooperativa en dos edificios después de que los inquilinos organizaran una huelga de alquiler. De las 155 unidades restantes, varias se vendieron, pero más de 100 unidades aún están ocupadas por el inquilino o están en proceso de renovación. Los inquilinos en 49 fueron desplazados, suponiendo que las unidades compradas estuvieran ocupadas.

“Glacier Equities afirma estar 'agregando valor' a El Bronx mediante la renovación de unidades para venderlas con fines de lucro, pero no tiene ningún valor echar a las familias de sus hogares. Según el análisis de nuestra oficina, Glacier Equities ya obtuvo un ingreso estimado de $ 9.2 millones por la compra de acciones cooperativas y la inundación de vecinos con avisos de desalojo y no renovación. La aprobación de las protecciones por Buena Causa mantendrá a los inquilinos que pagan alquiler en sus hogares y les brindará una defensa contra la especulación con el desplazamiento”, dijo Brad Lander, Contralor de la Ciudad de Nueva York.