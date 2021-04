Declaran como doble homicidio muertes de recién nacidos encontrados en El Bronx; 5 meses después, la policía busca más pistas

Lo que debes saber Dos niños recién nacidos, que se cree que eran gemelos, fueron encontrados muertos en un patio de El Bronx el 9 de noviembre de 2020; el caso ahora está siendo investigado como un doble homicidio, dijeron el jueves altos funcionarios de la policía de Nueva York.

No se ha revelado la causa de la muerte de los niños y no se han realizado arrestos; se espera que una recompensa por información aumente a $ 10,000 mientras el Departamento de Policía de Nueva York busca resolver el trágico crimen.

El residente que descubrió a los bebés muertos llamó al 911 y dejó su nombre a los investigadores, confirmaron fuentes en ese momento; no se le considera sospechoso y no se ha nombrado a ningún sospechoso.

NUEVA YORK - Se espera que la Policía de Nueva York declare como un doble homicidio la misteriosa muerte de dos niños recién nacidos cuyos cuerpos fueron encontrados en un patio de El Bronx hace casi cinco meses, indicaron las autoridades este jueves.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Han surgido pocas pistas en el inquietante caso de los niños muertos, que se cree que habían nacido menos de 24 horas después de que fueron descubiertos por un residente de un edificio de varios pisos en College Avenue en Concourse el 9 de noviembre.

Uno de los bebés fue encontrado envuelto en algún tipo de material; el otro quedó a la intemperie. No se ha revelado la causa de la muerte de los recién nacidos, que se pensaba que eran gemelos. Los funcionarios pueden revelar los resultados de la autopsia en una conferencia de prensa el jueves como la razón para la reasignación del caso como una investigación de doble homicidio.

También se espera que los funcionarios de NYPD anuncien que están aumentando la recompensa por información a $ 10,000. Nuevos carteles de Crime Stoppers están subiendo en el vecindario mientras las autoridades piden ayuda al público para resolver el trágico crimen.

Fuentes cercanas a la investigación habían dicho que uno de los bebés tenía lo que parecía ser un hilo azul atado alrededor de su cuello, pero los investigadores ahora creen que era un cordón umbilical, dijeron fuentes policiales.

El residente dominicano que encontró a los bebés llamó al 911 y dejó su nombre a los investigadores, confirmaron fuentes policiales.

En una entrevista exclusiva con Telemundo 47, Osvaldo Vólquez dijo que vio a uno de los bebés en el patio de su edificio de apartamentos.

"Aún tenía su cordón umbilical, en posición fetal", relató a Telemundo 47.

El desgarrador descubrimiento ha impactado para siempre a Vólquez, agregó.

"¿Cómo puedes llegar a ese punto de crueldad?" preguntó.

Todavía no está claro quién dio a luz a los bebés, quién los dejó en el patio o cómo murieron los niños. La policía inspeccionó el área en busca de videos de vigilancia en busca de posibles pistas, pero meses después dicen que todavía necesitan más ayuda del público para encontrar al asesino.

Una mujer que vive en el edificio dijo en ese momento que no recordaba haber visto a nadie embarazada y se preguntaba cómo quedaban los niños en ese lugar.

"Me sorprendió porque no hay forma de volver allí. No sé cómo alguien volvería allí o para poner bebés, eso es una locura", dijo Tytiana Lomax.

Otros en el vecindario dijeron que podría haber habido opciones para quien dejó a los bebés, incluso si la persona o las personas involucradas estaban abrumadas por los nacimientos.

"Puedes llevar al bebé a la estación de policía, a la iglesia, a cualquier lugar. No tienes que dejar al bebé así", dijo Roy Brown.

Cualquier persona con información sobre el caso debe llamar a la línea de Alto al Crimen: 1-888-57-PISTA (7472).