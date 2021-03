De Blasio pide que se investigue a funcionario de Cuomo por su supuesta petición de apoyo político a favor del mandatario

El alcalde de Blasio exige una nueva investigación sobre el gobernador Andrew Cuomo y su administración.

Larry Schwartz, zar de la distribución de la vacuna en el estado, fue criticado el domingo pasado por presuntamente persuadir a ciertos funcionarios para que ofrecieran su apoyo político a Cuomo, esto al mismo tiempo en el que encabezó reuniones para la distribución de vacunas, lo que plantea la cuestión de si vinculó ambos tópicos de forma inapropiada.

"Lo que hemos escuchado del gobernador y su equipo tratando de vincular el suministro de vacunas con el apoyo político, esa es la definición de corrupción", dijo De Blasio el lunes por la mañana. "Es asqueroso. Es peligroso. Hay vidas en juego y no se puede tolerar ".

De Blasio señaló que no ha hablado directamente con Cuomo en semanas y pidió una "investigación completa" sobre las conversaciones de Schwartz con funcionarios del condado, que fueron reportadas por primera vez por el The Washington Post y The New York Times.

“Es inaceptable y no lo vamos a tolerar. Y si vemos algún esfuerzo para reducir el suministro de vacunas a la Ciudad de Nueva York como represalia política, lo denunciaremos de inmediato”, sentenció el alcalde.

Dos ejecutivos del condado han dicho que Schwartz los contactó en las últimas semanas para hablar sobre la situación política de Cuomo, informó el Times. Durante una de esas conversaciones, Schwartz luego cambió de tema para discutir la distribución de vacunas.

Beth Garvey, la abogada interina del gobernador, defendió a Schwartz.

“Cualquier sugerencia de que actuó de manera poco ética o de cualquier otra manera que no sea en el mejor interés de los neoyorquinos a los que sirvió desinteresadamente es evidentemente falsa”, expresó.