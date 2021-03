De Blasio compara al gobernador Cuomo con el expresidente Donald Trump

La negativa del gobernador Andrew Cuomo a discutir en detalle las muertes en los asilos de ancianos y las acusaciones de acoso sexual que pesa en su contra fue comparada por el alcalde Bill de Blasio como ‘algo que Trump haría’.

El alcalde hizo la comparación durante una entrevista con un reportero de WNBC. El periodista preguntó si creía que eran injustas las críticas recientes hechas por el gobernador sobre cómo respondió su gobierno a la pandemia.

“Pintar una imagen apocalíptica [de la ciudad], eso es lo que habría hecho Donald Trump”, expresó. “No quiere hablar sobre el escándalo de los asilos de ancianos, el encubrimiento de los hechos con los asilos de ancianos. No quiere hablar con las familias que perdieron a sus seres queridos. No quiere hablar de las tres mujeres que lo acusaron de acoso sexual. Eso es lo que realmente está pasando aquí".

Cuomo dijo el miércoles que la ciudad está "tambaleándose" y en "una situación muy precaria".

“La delincuencia está aumentando, la falta de vivienda está aumentando”, dijo Cuomo. “Mucha gente se ha ido de la Ciudad de Nueva York. Tenemos que hacer que la Ciudad de Nueva York vuelva a ser funcional, segura y viable".

Blasio enfatizó que la respuesta de Cuomo fue "irrespetuosa" con los residentes de la ciudad, además de que es un intento de "distraer la atención de sus propios problemas".

El alcalde también enfatizó que conoce muy bien el estilo de liderazgo "intimidatorio" del gobernador y que no cambia nada la disculpa que Cuomo ofreció el miércoles sobre las acusaciones de acoso sexual.

El gobernador pidió a los neoyorquinos que esperen para formarse un juicio hasta que la procuradora Letitia James haya completado una investigación exhaustiva.

James también está realizando varias investigaciones en hogares de ancianos tras emitir un informe en enero que encontró que las muertes relacionadas con los hogares de ancianos pueden haber sido subestimadas hasta en un 50%.

"La conclusión es que no podemos avanzar si no hay una honestidad total sobre lo que sucedió y un reconocimiento total del sufrimiento que se ha causado, y no estamos ni cerca de eso en este momento", dijo De Blasio.