Cuomo niega que el NYPD aún sea elegible para la vacuna mientras continúa la disputa con el alcalde

Lo que debes saber El gobernador Andrew Cuomo anuló el anuncio del alcalde Bill de Blasio de que 25,000 miembros de la policía de Nueva York eran elegibles para recibir las dosis iniciales de la vacuna apenas una hora después de que lo hiciera; Cuomo dijo que los trabajadores de la salud siguen siendo los primeros

Se produjo cuando De Blasio presionó para expandir la elegibilidad para otro grupo, los de 75 años o más, en medio de datos alarmantes sobre el crecimiento de la tasa de hospitalización y muerte para esa edad demográfica

Ese grupo puede comenzar a recibir sus vacunas en la Fase 1B, que también incluye socorristas, trabajadores de la educación y otros; Cuomo dice que no está claro cuándo estará disponible el suministro federal para abrir ese

NUEVA YORK - Los oficiales de policía que viven o trabajan en Nueva Jersey son elegibles para recibir sus dosis iniciales de la vacuna contra el coronavirus el jueves. No se puede decir lo mismo de los habitantes de la ciudad de Nueva York, ya que el alcalde y el gobernador Andrew Cuomo vuelven a chocar opiniones sobre a quién se le debe permitir vacunarse primero.

Apenas una hora después de que el alcalde Bill de Blasio anunciara con entusiasmo el miércoles que el estado había aprobado la inoculación de 25,000 miembros del personal de la policía de Nueva York como parte del grupo actual de la Fase 1A, y estableció una meta de dosificar 10,000 para el domingo, Cuomo lo derribó. El gobernador dijo que el suministro limitado de vacunas aún debería reservarse, por ahora, principalmente para los trabajadores de la salud y los pacientes en hogares de ancianos.

Una declaración anterior el miércoles de los sindicatos policiales que elogiaba el plan de Blasio para el NYPD se convirtió rápidamente en una reacción violenta dirigida a Cuomo.

“El motivo por el cual el gobernador no nos considera lo suficientemente importantes como para vacunarnos es algo que no creo”, dijo Paul DiGiacomo, presidente de la Asociación de Dotación de Detectives.

La confusión se produjo después de que el estado revisó sus pautas sobre la elegibilidad del grupo de vacunas el martes. No dijeron explícitamente que los policías podrían comenzar a recibir sus disparos, pero un portavoz de De Blasio dijo que a los funcionarios de la ciudad se les dijo que miles de personal de la policía de Nueva York y los oficiales correccionales podrían ser elegibles como trabajadores de primera línea.

El NYPD tiene alrededor de 35,000 miembros uniformados, pero solo unos 25,000 tienen trabajos de cara al público. De Blasio había estado presionando al estado para ampliar la elegibilidad a esos 25,000, diciendo que la ciudad quería asegurarse de que los oficiales que trabajan en estrecha proximidad con el público y cuyas funciones incluyen realizar resucitación cardiopulmonar y administrar Narcan estén protegidos. Si bien alrededor de 400 oficiales de servicios de emergencia aún podrían considerarse elegibles según las pautas de Cuomo, la mayoría de los miembros del NYPD aún tendrán que esperar a la Fase 1B, que incluye socorristas, personas de 75 años o más, maestros y trabajadores de seguridad pública, tránsito y educación.

Los Técnicos de Emergencias Médicas del departamento de bomberos (EMS), incluidos los trabajadores del hospital en el nivel superior de las pautas de implementación del estado, comenzaron a recibir vacunas el 23 de diciembre. El personal de la policía argumentó que también deberían ser elegibles porque también responden a emergencias médicas y, a menudo, van a los hospitales para entrevistar a las víctimas de delitos, pero Cuomo dijo que todavía no.

El enfrentamiento sobre la elegibilidad del NYPD se produce en medio de una semana de disputas continuas entre Cuomo y De Blasio sobre el tema de las vacunas. La guerra de palabras estalló por primera vez el lunes, cuando Cuomo acusó a los hospitales de administrar dosis de vacunas con demasiada lentitud y amenazó con multas a quienes no agotaran su inventario esta semana. También amenazó con descalificar a los hospitales de la distribución si no usaban sus inventarios dentro de los siete días posteriores a la recepción en el futuro.

La oficina de De Blasio había criticado al gobernador por lo que describió como "payasadas de tipo duro". En lugar de amenazas de multas y otras sanciones, el alcalde argumentó que los hospitales necesitaban la libertad de vacunar a más grupos, como el NYPD. Acusarlos de esencialmente quedarse de brazos cruzados en medio de la peor crisis de salud que la ciudad ha tenido no haría más que paralizarlos, dijo.

El alcalde también ha presionado para expandir la elegibilidad más allá de los miembros del NYPD, dados los alarmantes números de COVID en una población en particular: personas de 75 años en adelante.

Los funcionarios de salud de la ciudad de Nueva York emitieron el miércoles una advertencia nueva y aumentada para esa edad demográfica, citando tasas de crecimiento de casos y cifras más preocupantes sobre hospitalizaciones y muertes en los últimos 30 días.

Las personas de 75 años o más representan el 6 por ciento de los casos nuevos en toda la ciudad durante los últimos 30 días, pero el 30 por ciento de las hospitalizaciones y el 58 por ciento de las muertes al mismo tiempo, dijo el comisionado de salud, Dr. Dave Chokshi. La tasa de positividad para ese grupo demográfico es más alta que la de toda la ciudad (alrededor del 12 por ciento frente al 9.3 por ciento). Se cree que más de la mitad de los nuevos casos se propagan por la comunidad, mientras que el 38 por ciento son casos probables de transmisión domiciliaria, agregó.

"Este mensaje es más urgente que nunca", dijo Chokshi. "Evite las actividades fuera del hogar, excepto para fines esenciales, incluida la atención médica y otras necesidades. Permanezca alerta. No deje que los números lo adormezcan".

Cuando se le preguntó sobre la advertencia a las personas mayores el miércoles, Cuomo dijo que el suministro federal de vacunas simplemente no estaba allí para comenzar a vacunar al grupo 1B todavía. Ese grupo involucra a casi 6 millones de personas, incluida, como señaló el gobernador, su propia madre. Aún no está claro cuándo estará disponible la oferta para satisfacer la demanda.

"No puedo decirle a mi madre ni a ningún neoyorquino en este momento cuánto tiempo hasta que sepamos cuál será realmente la oferta. Tan pronto como tengamos una respuesta más definitiva, les diré", dijo el gobernador. señalando que algunos predicen marzo o abril.

Prometió que el sistema de distribución del estado estaría listo cuando llegue el momento, con casi 4,000 puntos de acceso planeados en todo el estado.

Mientras tanto, De Blasio continúa apuntalando nuevos puntos de acceso en la ciudad. Los primeros sitios de vacunación masiva 24 horas al día, 7 días a la semana abren el domingo: en el edificio anexo de la terminal del ejército de Brooklyn y en el parque industrial Bathgate de El Bronx. También abrirá el domingo: los primeros centros de vacunación: en Brooklyn (campus educativo de Bushwick), Queens (escuela secundaria Hillcrest) y El Bronx (campus educativo del sur de El Bronx).

Estos estarán abiertos los siete días de la semana de 9 a.m. a 7 p.m. y requieren la programación de citas con anticipación en el sitio web del Departamento de Salud de la ciudad.

Continúa la búsqueda de la variante del Reino Unido

La variante del Reino Unido, una cepa de COVID más transmisible ahora confirmada en Nueva York y en al menos otros cuatro estados, se agrava las preocupaciones sobre un lanzamiento de la vacuna más lento de lo ideal, y Georgia se convirtió en el último en encontrarlo el miércoles.

El caso de Nueva York es el de un hombre de unos 60 años atado a una joyería en Saratoga Springs. Otras tres personas vinculadas a él también tienen coronavirus y sus muestras han sido analizadas para determinar si también tienen la variante que provocó el último cierre nacional en Gran Bretaña esta semana. El estado tarda unas 44 horas en realizar la secuenciación del código genético necesaria para detectarlo, dijeron las autoridades.

Ese proceso ha estado en marcha desde el lunes por la noche.

El hombre no había viajado recientemente, al igual que el hombre en el primer caso identificado en Estados Unidos en Colorado, lo que sugiere que la propagación comunitaria ya se ha producido. Los CDC dicen que la cepa había estado circulando en el Reino Unido desde septiembre, lo que significa que probablemente había estado circulando en EEUU durante algún tiempo antes de ser detectada en Colorado.

Cuomo dijo que la evidencia del miércoles parece mostrar que el caso confirmado al norte del estado estaba relacionado con un viaje al Reino Unido, a pesar de que no había viajes recientes en nombre del hombre. Pidió una vez más a los federales que exijan pruebas para todos los viajeros internacionales.

Citando una urgencia incomparable de contención, Cuomo ha pedido a cualquiera que posiblemente haya estado en contacto con el norte del estado o expuesto a alguien que pueda haber estado expuesto a él que se presente.

Datos "espantosos" indican que la cepa del Reino Unido podría superar a la cepa actual en cuestión de semanas, dice Cuomo. No es más letal que la cepa actual y no hay evidencia que demuestre que cause peores infecciones, pero el aumento de la transmisibilidad por sí solo podría conducir a un aumento de casos que teme que pueda abrumar a los hospitales.

Esa es la línea en la arena para Cuomo. Si los hospitales se abruman, la economía tiene que cerrarse, ha dicho. Dice que simplemente no hay otra opción.

Los hospitales se han vuelto cada vez más gravados durante las últimas seis semanas, una consecuencia directa de más infecciones por el comportamiento de las personas, dijo Cuomo. Las hospitalizaciones en el estado de Nueva York ascienden a 8,665, el mismo total admitido el 6 de mayo. Las cifras de muertes en un solo día se encuentran en los niveles de mediados de mayo. Y los promedios semanales de casos aumentaron un 36 por ciento en Nueva York durante los últimos 14 días, según datos del New York Times.

El miércoles, Cuomo informó más de 16,600 nuevos casos diarios por segunda vez. El primero, que llegó en la víspera de Año Nuevo, fue un pico pandémico de un solo día.

"Es la resaca de COVID navideña. Celebra de manera inteligente, reduce la tasa de infección. Si no celebras de manera inteligente, tienes resaca", dijo Cuomo. "La resaca de COVID está aumentando la tasa de infección, aumentando la tasa de positividad y aumentando la tasa de hospitalización. Eso es lo que estamos viendo en todo el país".

Estados Unidos está viendo los sistemas hospitalarios abrumados en varios estados a medida que el temido aumento de las festividades agrava un aumento que había estado barriendo gran parte del país incluso antes del Día de Acción de Gracias. Diciembre fue el mes más mortífero de la pandemia para Estados Unidos, y los expertos advirtieron que enero podría ser aún peor.

El país reportó un número récord de nuevos casos de coronavirus y muertes el miércoles, al mismo tiempo que los partidarios del presidente Donald Trump irrumpieron en el Capitolio de los Estados Unidos para protestar por la afirmación del Congreso de la victoria de Joe Biden.

Hasta la fecha, se han reportado más de 360,000 muertes relacionadas con el coronavirus en Estados Unidos, junto con más de 21 millones de casos, según un recuento de NBC News. El jefe de los CDC advirtió el mes pasado que un total de 450,000 personas podrían morir en febrero si no se toman medidas agresivas para controlar la propagación. Eso agregaría otras 100,000 vidas estadounidenses en menos de cuatro semanas.