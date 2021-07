Cuomo: la nueva guía de los CDC sobre el uso de mascarillas en interiores bajo revisión en Nueva York

Lo que debes saber Los CDC publicaron una nueva guía de uso de mascarillas en interiores para personas completamente vacunadas el martes, ya que la variante delta ha llevado a un aumento en los casos de COVID-19 en los EE. UU., especialmente en lugares con bajas tasas de vacunación.

Varias ciudades y estados han emitido nuevos mandatos de vacunación o pruebas de COVID-19 o han restablecido las reglas del uso de mascarillas en medio del aumento de casos principalmente de la variante delta.

La Ciudad de Nueva York implementó un nuevo mandato de vacunación o pruebas de COVID-19 semanales para todos los trabajadores de la ciudad, mientras que el gobernador dice que su administración está revisando las últimas recomendaciones de los CDC con expertos federales y estatales.

NUEVA YORK - El gobernador Andrew Cuomo dice que su administración está revisando la nueva guía del uso de mascarillas en interiores de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, (CDC, por sus siglas en inglés), para personas completamente vacunadas con expertos de salud tanto federales y estatales. No está claro cuándo el demócrata podría hacer un anuncio sobre la revisión, pero se ha alineado con la agencia federal en sus recomendaciones de mascarillas anteriores.

"Los neoyorquinos vencieron al COVID-19 antes, pasando de la tasa de positividad más alta del mundo a una de las más bajas, al mantenerse inteligentes, al seguir la ciencia y al apoyarse mutuamente, y eso es exactamente lo que seguiremos haciendo en este siguiente fase de la pandemia", dijo el gobernador el martes.

No fue mucho más lejos en una comparecencia ante un grupo empresarial el miércoles, al decir que el Estado todavía estaba revisando la recomendación, pero que los Gobiernos locales con altas tasas de transmisión de COVID deberían "considerar seriamente" la adopción de la nueva guía del uso de las mascarillas en interiores.

El gobernador también dijo que todos los empleados del estado de Nueva York enfrentarán una fecha límite hasta el Día del Trabajo para vacunarse o enfrentar requisitos de pruebas de COVID-19 agresivos.

Momentos después de que Cuomo hablara, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, recurrió a Twitter para decir que estaba "recomendando encarecidamente" que las personas vacunadas usen mascarillas en interiores en entornos de alto riesgo.

"Nuestras métricas van en la dirección equivocada y los nuevos datos sugieren que la variante delta es más transmisible incluso entre personas vacunadas, por lo que estamos haciendo esta fuerte recomendación", tuiteó Murphy.

Los mandatos más estrictos vienen en el contexto de la nueva ciencia sobre la variante delta de COVID-19. Es precisamente la ciencia lo que es "preocupante", dijo la directora de los CDC, Rochelle Walensky, al emitir la nueva guía. De particular preocupación, la nueva evidencia muestra que en algunos casos, las personas vacunadas podrían infectarse con delta y ser tan contagiosas como las no vacunadas, dijo.

Walensky dijo que las nuevas recomendaciones significan que incluso las personas completamente vacunadas deben usar máscaras en ambientes cerrados en áreas de alta y sustancial transmisión. Vienen en medio de un aumento alarmante de casos impulsado por la variante delta que ha disparado las tasas de transmisión en algunas partes del país, particularmente en las áreas de vacunación más bajas.

(Este mapa de los CDC muestra las tasas de transmisión condado por condado en todo el país; los condados rojo y naranja son las áreas afectadas. A las 3:30 p.m. del 27 de julio, incluía la mayor parte de la costa de Nueva Jersey, Nueva York y Long Island).

Los desarrollos también afectan a las escuelas, que, según los CDC, aún deberían reabrir, pero con precauciones.

"Los CDC recomiendan que todos en las escuelas K-12 usen mascarillas en el interior", dijo Walensky.

La directora de la agencia enmarcó la nueva guía como de precaución y dijo que la mejor defensa aún era vacunarse. El cambio ahora, dijo, fue la nueva ciencia que deja en claro que los vacunados con infecciones avanzadas pueden ser contagiosos.

"Creo que todavía estamos en gran parte en una pandemia de no vacunados", dijo Walensky. "Dicho esto, si tiene un individuo vacunado que tiene una transmisión considerable o alta, está contactando a muchas personas, 1 de cada 20, 1 de cada 10 de esos contactos podría potencialmente conducir a un gran avance".

El desarrollo rumoreado durante mucho tiempo en la guía de los CDC se produce después de que la administración de Biden revisó datos que sugieren que las personas completamente vacunadas no solo están contrayendo COVID, sino que podrían tener niveles virales más altos de lo que se pensaba anteriormente, lo que aumenta el riesgo de infectar a otros, dijeron las fuentes.

Se cree que las personas inmunizadas todavía representan una fracción de la nueva transmisión, y durante semanas, la inmensa mayoría de las nuevas hospitalizaciones, muertes y casos graves se han producido entre personas que aún no se han vacunado.

Según las fuentes, esos hechos provocaron un debate interno entre los principales funcionarios de salud: ¿Deberían recomendar un regreso uniforme al uso de mascarillas en el interior? ¿Deberían sugerir sugerencias adicionales o renovadas? ¿O simplemente informar?

El médico líder en enfermedades infecciosas del país adoptó un enfoque más de advertencia durante el fin de semana, quizás plantando las semillas para los desarrollos del martes. El Dr. Anthony Fauci dijo que Estados Unidos se estaba dirigiendo en la "dirección equivocada" con respecto a la pandemia y que recomendar a las personas vacunadas que usaran máscaras en el interior estaba "bajo consideración activa" por parte de los principales funcionarios de salud pública del Gobierno.

Aumento de casos de la variante delta en la Ciudad de Nueva York y en los EE. UU.

Varias ciudades y estados han emitido en las últimas semanas nuevos mandatos de vacunación o pruebas de COVID-19 semanales o restablecido reglas del uso de mascarillas en interiores en medio del aumento de casos principalmente por la variante delta, incluidos dos de los epicentros anteriores: California y Nueva York.

Los funcionarios de Salud dicen que la variante representa aproximadamente siete de cada 10 casos nuevos en la Ciudad de Nueva York; es, con mucho, la cepa del COVID-19 dominante en los cinco condados y en todo el país. Mientras tanto, la cantidad de dosis de vacunas que se administran diariamente en la ciudad se ha reducido a menos de 18,000, frente a las más de 100,000 a principios de abril.

El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, anunció el lunes que todos los empleados de la ciudad deberán vacunarse contra el COVID-19 o hacerse la prueba del COVID semanal a partir del 13 de septiembre. Lo describió un día después como una "presión positiva" para vacunarse.

Amplió su anuncio de política hace una semana de que los trabajadores de los hospitales y clínicas de salud administrados por la Ciudad de Nueva York deben vacunarse o hacerse la prueba semanalmente, ya que la variante delta altamente contagiosa genera aumentos alarmantes en los casos diarios.

"Quiero enfatizar que eso realmente crea una presión positiva para la vacunación porque será responsabilidad del empleado hacerse la prueba de manera regular, y eso viene con sus propios desafíos", dijo de Blasio en el programa "Morning José."

Los funcionarios de California anunciaron un mandato similar para los empleados estatales.

Los sindicatos que representan a algunos empleados de la Ciudad de Nueva York rechazaron el anuncio del lunes de que sus miembros tendrían que proporcionar prueba de vacunación o hacerse la prueba semanalmente.

"La ciudad y el alcalde no pueden simplemente ignorar las libertades civiles de la fuerza laboral", dijo el presidente de FDNY EMS Local 2507, Oren Barzilay.

De Blasio dijo que la ciudad tiene derecho a imponer la nueva regla, que debería motivar a los empleados a programar sus vacunación.

“Solo vacúnate”, dijo de Blasio el martes. "Hágalo, manténgase seguro, ayude a sus colegas a estar seguros, no tenga que pasar por la molestia de las pruebas semanales".

Los trabajadores no vacunados tendrán hasta el 13 de septiembre para completar su serie de vacunas u optar por una prueba de virus cada semana. Pero antes de que entre en vigencia esa fecha límite, el alcalde dijo que los trabajadores no vacunados deben usar mascarillas en el trabajo a partir del 2 de agosto.

El nuevo mandato de vacunas comienza con los empleados de la ciudad que trabajan en entornos colectivos. Ese grupo, aproximadamente 45,000 trabajadores, tendrá que comenzar a realizar pruebas semanalmente si no han recibido su dosis de la vacuna antes del 16 de agosto.

La ciudad planea lanzar una nueva aplicación para rastrear los resultados de las pruebas de COVID. La aplicación, que se lanzará tanto para iPhone como para Android, conservará los resultados de las pruebas durante un máximo de siete días (cumpliendo con el nuevo mandato semanal de la ciudad) antes de expirar. Todos los datos se encuentran en el teléfono de una persona y no se entregan en ningún otro lugar, explicaron los funcionarios de la ciudad.

Debido a que la aplicación está disponible públicamente en las tiendas de aplicaciones, también está disponible para otros grupos en la Ciudad de Nueva York. El alcalde dijo que cualquier empleador o lugar local puede usar la aplicación para empleados o patrocinadores.

¿Qué piensan expertos de salud sobre la decisión de los CDC?

Durante gran parte de la pandemia, los CDC aconsejaron a los estadounidenses que usaran mascarillas al aire libre si estaban a una distancia de 6 pies entre sí.

Luego, en abril, cuando las tasas de vacunación aumentaron drásticamente, la agencia flexibilizó sus pautas sobre el uso de mascarillas al aire libre al decir que los estadounidenses completamente vacunados ya no necesitaban cubrirse la cara a menos que estuvieran entre una gran multitud de extraños. En mayo, la guía se suavizó aún más para las personas completamente vacunadas, lo que les permitió dejar de usar máscaras al aire libre en multitudes y en la mayoría de los entornos interiores.

La guía aún exigía el uso de mascarillas en entornos interiores abarrotados, como autobuses, aviones, hospitales, prisiones y refugios para personas sin hogar, pero despejó el camino para reabrir lugares de trabajo y otros entornos.

La orientación posterior de los CDC dijo que las personas completamente vacunadas ya no necesitaban usar mascarillas en los campamentos de verano o en las escuelas.

Durante meses, los casos de COVID, las muertes y las hospitalizaciones fueron cayendo de manera constante, pero esas tendencias comenzaron a cambiar a principios del verano cuando una versión mutada y más transmisible del coronavirus, la variante delta, comenzó a extenderse ampliamente, especialmente en áreas con tasas bajas de vacunación.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que la variante delta ha cambiado la perspectiva del COVID-19 de la nación desde que los CDC relajaron las recomendaciones de las mascarillas.

“Ese es su trabajo. Su trabajo es observar la evolución de la información, la evolución de los datos, una pandemia histórica en evolución y proporcionar orientación al público estadounidense”, dijo Psaki.

“Lo que no ha cambiado”, agregó, “es el hecho de que las personas vacunadas tienen una gran protección contra enfermedades graves, hospitalizaciones y muerte”.

Algunos expertos en salud pública dijeron que pensaban que la decisión anterior de los CDC se basaba en buena ciencia, que indicaba que el riesgo de que las personas vacunadas propagaran el virus era relativamente bajo y que el riesgo de que contrajeran el virus y enfermaran gravemente era aún menor.

Pero esos expertos también fueron críticos, y señalaron que no se pidió a los estadounidenses que documentaran su estado de vacunación, lo que creó un sistema de honor. Las personas no vacunadas que no querían usar mascarillas en primer lugar lo vieron como una oportunidad para hacer lo que querían, dijeron.

"Si todas las personas no vacunadas fueran responsables y llevaran mascarilla en el interior, no estaríamos viendo este aumento", dijo el Dr. Ali Khan, exinvestigador de enfermedades de los CDC que ahora es decano de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Nebraska.

Lawrence Gostin, profesor de derecho de salud pública en la Universidad de Georgetown, llegó a una conclusión similar.

"Era completamente previsible que cuando ellos (los CDC) hicieran su anuncio, el uso de mascarillas ya no sería la norma, y ​​eso es exactamente lo que sucedió", dijo Gostin.

Los CDC puede verse como un "cambio radical", dijo, porque no ha habido un cambio ampliamente reconocido en la ciencia, dijo. Además, no es probable que cambie el comportamiento de las personas que más necesitan usar mascarillas.

"No creo que se pueda retroceder efectivamente", dijo.

Ken Thigpen, un terapeuta respiratorio retirado que ahora trabaja para un fabricante de dispositivos médicos, está completamente vacunado y dejó de usar su mascarilla en público después de que los CDC cambiaran su guía en mayo. Pero comenzó a reconsiderar la última semana después de que su trabajo lo llevó a hospitales en Mississippi, Louisiana, Alabama y Florida, donde fue testigo de cómo los centros médicos se inundaban con pacientes con COVID-19.

“Esa variante delta es intensa. Es tan transmisible que tenemos que hacer algo para reducirlo”, dijo.

"Me encantó cuando pude llamar a los hospitales y dijeron: 'De hecho, hoy cerramos nuestra sala de COVID o nos quedamos dos pacientes de COVID'", recordó. "Y ahora estamos abriendo las salas de nuevo, y los números se están volviendo locos".