Cuomo clama a Trump y al Senado la aprobación de la Ley HEROES

El gobernador Andrew Cuomo urgió de forma discreta al presidente Donald Trump y al Senado -dominado por republicanos- la aprobación de la Ley HEROES.

Durante su sesión informativa diaria y sin mencionar de forma directa al presidente, Cuomo insistió en que la Ley HEROES de $ 3 billones que la Cámara aprobó la semana pasada simboliza un salvavidas financiero urgente para los gobiernos estatales.

El gobernador enfatizó la ‘desidia’ de la Casa Blanca y del líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell. Tanto el presidente Trump como McConnell se oponen a la legislación incluso después de apoyar proyectos de ley anteriores para ayudar a las corporaciones y aerolíneas.

"Hoy, el Gobierno debe tener un estándar diferente”, dijo Cuomo. “Tiene que ser más inteligente de lo que era. Tiene que saber lo que está haciendo, no solo mirar o sonar como si supiera lo que está haciendo. No puede tuitear de esto. Tiene que ser inteligente y competente en lo que hace”, dijo Cuomo, en referencia al presidente Trump.

El mandatario, en cambio, sí mencionó a McConnell de forma directa y señaló el “empeño repugnante y grosero” del senador de Kentucky al difamar la Ley HEROES como un "rescate estatal azul".

Cuomo dijo que Nueva York aporta mucho más en impuestos al gobierno federal de lo que recibe en ayuda, contrario a Kentucky.

“Cada año, sin decir una palabra, le damos al gobierno federal unos $ 30 mil millones más a través de nuestros impuestos federales. El estado del senador McConnell toma $ 30 mil millones más cada año de lo que pagan", dijo Cuomo. "No lo he escuchado decir durante los últimos 30 años ‘(...) No queremos ninguna ayuda de Nueva York, no queremos la generosidad de nuestros vecinos de Nueva York’. Han tomado ese rescate año tras año tras año".

El mandatario insistió en que los legisladores dejen de jugar a la política a medida que el declive económico recrudece y los estadounidenses se ven agobiados por el desempleo y la inseguridad alimentaria.

El gobernador argumentó que Nueva York depende de los más de $ 60 mil millones en ayuda que ofrece la Ley HEROES para evitar recortes presupuestarios masivos que afectarán a todos los hospitales, escuelas y gobiernos locales.

"Se trata de prioridades, se trata de valores", dijo. "Muestre la misma consideración por los trabajadores que ha mostrado por las corporaciones. Eso es todo lo que pido (...) Esto no es un asunto partidista. No se trata de demócratas o republicanos".

Cuomo advirtió que si Nueva York, California y otros "estados azules" no reciben ayuda financiera, la devastación de sus economías tendrá un efecto negativo en todo el país.