Cuomo a decidir el futuro de las escuelas de Nueva York, pero señala que no solo depende de él

Lo que debes saber Se espera que el gobernador Andrew Cuomo revele su decisión sobre si los distritos escolares pueden abrir en persona en las 10 regiones del estado en septiembre; la decisión se basará en la tasa de infección continua de siete días de la región

En este punto, todas las regiones de los distritos escolares de Nueva York tienen tasas de infección por debajo del umbral de Cuomo; en última instancia, dice, ese no será el determinante final. Dependerá de padres y maestros si las escuelas vuelven a abrir

Un número creciente de distritos escolares importantes en todo el país, incluido Chicago, ha optado por comenzar el año escolar de forma totalmente remota en medio del aumento significativo de COVID-19 en todo el país

NUEVA YORK - Se espera que el gobernador Andrew Cuomo anuncie su decisión este viernes sobre la reapertura de los 700 distritos escolares de Nueva York, uno que reflejará las llamadas basadas en el umbral que hizo sobre las reaperturas económicas por etapas para las 10 regiones del estado. Pero la decisión de las escuelas es diferente. Cuomo dice que al final no depende de él.

"Los padres deben ser incluidos y creer que el plan tiene sentido. Los maestros deben ser incluidos y creen que el plan tiene sentido. Son la determinación final", dijo Cuomo el jueves. "Si un maestro no se presenta, no puede abrir la clase. Si un padre no envía a su hijo, no hay ningún niño al que educar".

El gobernador dijo que su decisión sobre si las escuelas pueden reabrir en todo el estado dependerá de la tasa de evaluación positiva promedio de siete días para la región donde se encuentra. Él ha dicho que si esa tasa se mantiene por debajo del 5 por ciento, le dará luz verde al distrito para que vuelva a abrir. Si supera el 9 por ciento una vez que aprueba, el distrito tendrá que cerrar. El promedio estatal de siete días de Nueva York ha sido sistemáticamente del 1 por ciento durante un mes. También lo ha hecho la ciudad de Nueva York.

Pero decirles a los padres la tasa de infección en su región no necesariamente los hará sentir cómodos al enviar a sus hijos a la escuela. Él dice que los padres deben ser incluidos en las conversaciones específicas ahora. Los padres en algunas regiones pueden sentirse más cómodos con el aprendizaje remoto que otros; algunos pueden preferir en persona. Los que prefieren en persona pueden no estar seguros de que sea seguro, y de lo que podría significar para sus trabajos y la educación de sus hijos si las escuelas tienen que cerrar de nuevo.

¿Qué sucede si un niño da positivo? ¿Cómo lo sabremos? ¿Dónde están las instalaciones de prueba y cómo funcionará el proceso? Va a variar según el distrito, dice Cuomo. Más allá de eso, la ciudad de Nueva York, hogar del sistema de escuelas públicas más grande del país con más de 1.1 millones de estudiantes, puede variar hasta cierto punto en todos los condados.

"Están viendo lo que sucede en todo el país", dijo Cuomo sobre los padres. "Están viendo lo que están haciendo estos otros distritos escolares. Están viendo brotes cuando la escuela está abierta. Tienen serias preocupaciones. Y deberían".

A pesar de las reiteradas afirmaciones del presidente Donald Trump de que los jóvenes son "prácticamente inmunes" a COVID, los expertos nacionales dicen que ese no es el caso. Si bien todos están de acuerdo en que a los niños generalmente les va mejor que a los adultos cuando se infectan, su papel en la transmisión del virus a otros es mucho menos claro.

Es un dilema que ha afectado a padres, educadores y funcionarios políticos durante meses. Todos coinciden en que el aprendizaje en persona es mucho más beneficioso para los estudiantes que el aprendizaje remoto. También están de acuerdo en que los estudiantes podrían contraer el virus en la escuela, no saberlo, y transmitirlo a familias multigeneracionales en algunos casos.

Un número creciente de distritos escolares importantes en todo el país, incluido Chicago, han optado por comenzar el año escolar de forma totalmente remota en medio del aumento significativo de COVID-19 en todo el país. La ciudad de Nueva York ha presentado un marco detallado para su plan escolar general en persona, pero no tendrá detalles del edificio durante una semana.

"Así que una vez más les digo a nuestros 700 distritos escolares en todo el estado, por favor, consulten y comuníquense con los padres y los maestros porque son los interesados ​​vitales", dijo el gobernador.

El Plan de la Ciudad de Nueva York requiere no más de tres aprendizajes de estudiantes para la mayoría de los estudiantes y tiene un protocolo estricto sobre escolarización. Si los estudiantes en diferentes audiencias son positivos al COVID, por ejemplo, todas las escuelas deben estar cerradas por 14 días. La ciudad de Nueva York dice que no abrirá escuelas si tiene que aumentar su número en 3 días, una cifra más estricta que la de Cuomo.

Los sindicatos de docentes del estado y la ciudad de Nueva York tienen reglas más restringidas que el estado, ya que un nuevo caso de COVID confirmado ocasionaría el cierre de la escuela.

Michael Mulgrew, presidente de la Federación de Maestros de los Estados Unidos, dijo que la ciudad de Nueva York tiene políticas agresivas sobre las pruebas y rastreos para las escuelas que abrirán en septiembre. El plan de la ciudad dice que un caso positivo merece un juicio y una investigación de detección, pero Mulgrew ha cuestionado si el plan es suficiente.

En Nueva Jersey, cientos de maestros han dicho que no quieren trabajar ante las preocupaciones por el coronavirus. El gobernador Phil Murphy ha planteado su estrategia para la reapertura de las escuelas en su estado; también presentó una opción que era totalmente remota para los padres. Las ciudades de la ciudad de Nueva York también tienen la opción de elegir el aprendizaje remoto por completo; se podría también optar por la instrucción en persona en determinados momentos del año.