¿Cuándo regresará Broadway y cuáles musicales serán los primeros en presentarse?

NUEVA YORK -Hace un año esta semana, las luces que adornaban los teatros de Broadway se apagaron y nadie sabía cuánto tiempo permanecerían así.

"Pensamos que dos meses como máximo", dijo Charlotte St. Martin, presidenta de la Liga de Broadway.

Nadie podría haber imaginado que un año después, esas luces todavía estuvieran apagadas. Pero St. Martin le dijo a nuestra cadena hermana NBC New York que hay esperanzas de que los espectáculos continúen en algún momento de este año, aunque es probable que aún falten meses para que las producciones vuelvan a subir al escenario.

"En este punto, estamos pensando en principios de otoño, tal vez a principios de septiembre. Así están apuntando las cosas", dijo.

Con un mejor acceso a las pruebas de COVID-19 y el proceso de vacunación, que continúa acelerándose, St. Martine señaló que Broadway no ha descartado pedir a los futuros asistentes que proporcionen algún tipo de prueba negativa al coronavirus o de inoculación.

"Si bien no sabemos si ese será el caso, creo que lo apoyaríamos mucho porque no podemos darnos el lujo de reabrir sin conocer a nuestro elenco, nuestro equipo, nuestra audiencia estará a salvo", dijo St. Martin.

Cuando los treatros de Broadway finalmente puedan reabrir, el público aún tendría que usar mascarillas en el interior. Sin embargo, el distanciamiento físico probablemente no sería una opción, ya que los teatros no pueden permitirse abrir con restricciones de baja capacidad, dijo St. Martin.

"Broadway no puede reabrir a menos de su capacidad total", dijo. "Si los escenarios no están llenos al menos en un 75 por ciento, los espectáculos no durarán. Tendrán que cerrar".

En cuanto a las producciones que tenían más probabilidades de regresar primero, St. Martin dijo que se espera que las que han existido por más tiempo sean las primeras.

"Creemos que algunos de los espectáculos de mayor trayectoria pueden ser los primeros en volver, porque gran parte del elenco tiene memoria muscular", dijo.

Musicales como El fantasma de la Ópera, El Rey León y Wicked podrían estar listos para reabrir más rápido que otros, dijo St. Martin. Agregó que The Broadway League no espera que los precios de las entradas sean más altos de lo que eran una vez que regresan los espectáculos.