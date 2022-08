¿Cuándo llegarán los reembolsos de hasta $1,500 a los hogares de Nueva Jersey?

La inflación vertiginosa ofreció una tregua a los estadounidenses en julio, con un aumento de los precios al consumidor del 8.5% interanual, un ritmo más lento que el aumento del 9.1 % de junio, informó el miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales.

Sobre una base mes a mes, la inflación fue de 0%, en comparación con el aumento de 1.3% en junio.

Sin embargo; las familias de ingresos bajos y moderados siguen enfrentando inestabilidad financiera, a la vez que esperan ayuda directa de sus estados luego de que se estancaran los programas federales, como el Crédito Tributario por Hijos extendido.

En Nueva Jersey, la ayuda ya fue aprobada en forma de reembolso de impuestos a la propiedad; sin embargo, esa ayuda no llegará de inmediato a los bolsillos de los residentes.

Unos dos millones de hogares del Estado Jardín recibirán el alivio gracias al Affordable New Jersey Communities for Homeowners and Renters (ANCHOR), un programa de alivio de impuestos a la propiedad de $2 mil millones firmado por el gobernador Phil Murphy a fines de junio.

Los propietarios de viviendas que ganen hasta $150,000 recibirán reembolsos de $1,500 en sus impuestos sobre la propiedad, y aquellos que ganen entre $150,000 y $250,000 recibirán $1,000. Los inquilinos que ganen hasta $150,000 recibirán cheques por $450.

Pero tendrás que ser paciente. La portavoz del tesoro del estado de Nueva Jersey, Jennifer Sciortino, solo pudo confirmar que sería "a más tardar en mayo de 2023", mediante cheque o depósito directo.

1. ¿CÓMO SÉ SI CALIFICO PARA EL REEMBOLSO DE ANCHOR?

Según la portavoz del Tesoro estatal, Jennifer Sciortino, el próximo período de solicitud se basará en los impuestos pagados en 2019.

Los siguientes niveles de ingresos cumplen con los criterios para un reembolso:

Propietarios con un ingreso familiar de menos de $150,000

Propietarios con un ingreso familiar entre $150,000 y $250,000

Inquilinos con ingresos de hasta $150,000

2. ¿CUÁNTO DINERO PODRÉ OBTENER?

Los propietarios de viviendas con un ingreso familiar de menos de $150,000 pueden obtener un reembolso de $1,500. Los propietarios de viviendas con un ingreso familiar entre $150,000 y $250,000 pueden recibir $1,000. Los inquilinos con ingresos de hasta $150,000 recibirán $450 cada uno.

Los cerca de 2 millones de personas que verán reembolsos de ANCHOR recibirán un promedio de $971.

3. ¿CÓMO SOLICITO UN REEMBOLSO?

Los propietarios de viviendas e inquilinos podrán presentar su solicitud este otoño, ya sea en línea, por teléfono o por correo, de manera similar al proceso de Homestead Rebate.

4. ¿CUÁNDO RECIBIRÉ MI REEMBOLSO?

A más tardar en mayo de 2023, según el lenguaje del presupuesto estatal y el Tesoro.

El plazo le da tiempo al estado para procesar y validar las solicitudes, según funcionarios del Tesoro. La tesorería también tiene límites en la cantidad de cheques que puede emitir cada semana.

Si bien el presupuesto otorga a los funcionarios estatales una fecha límite para los pagos en mayo, aún no está claro cuándo el Tesoro podría comenzar a distribuir los reembolsos.

¿CÓMO OBTENDRÉ EL PAGO?

Los destinatarios deberían poder elegir el método de pago, ya sea cheque o depósito directo, según el Tesoro.

TELEMUNDO 47 actualizará esta información una vez que el estado ofrezca más detalles.