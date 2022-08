¿Costoso regreso a clases por Inflación? NJ ofrece útiles escolares gratis o libre de impuestos

Según datos de la Federación Nacional de Minoristas, se espera que los costos del regreso a clases superen los $860 por hogar este año, frente a los $840 de 2021 y los $789 de 2020.

El informe indica que es probable que las familias opten por gastar más en ropa, accesorios y zapatos este año respecto al año pasado, con un ligero descenso del gasto en electrónica a partir de 2021.

Sin embargo, los padres enfrentan un dilema: comprar lo que sus hijos necesitan para la escuela o pagar las facturas del mes.

El 80% de los encuestados por la Federación dicen que notaron costos más altos en la ropa y el 68% afirmó que están viendo precios más altos en todos los artículos para el regreso a clases.

Debido a esto, algunos consumidores se ven obligados a adaptarse a los aumentos de precios de diversas maneras: el 38 % dice que está recortando el gasto en otras áreas, el 18 % está trabajando horas extra o aceptando trabajos secundarios y el 12 % optó por pedir dinero prestado para pagar los útiles escolares.

Pero los padres de Nueva Jersey tendrán un poco de alivio.

El Estado Jardín ofrecerá del 27 de agosto al 5 de septiembre la opción de comprar ciertos artículos y útiles escolares sin la necesidad de pagar impuestos sobre la venta. Sin embargo, pese a esa ayuda, algunas familias de bajos ingresos siguen enfrentando dificultades para surtir la lista de útiles.

Pero hay opciones. Cada año, varias organizaciones y oficinas de legisladores organizan eventos para la entrega gratuita de útiles escolares.

El estado insta a registrarse con antelación, pues la demanda es alta y los útiles se entregan según el orden de llegada.

PRÓXIMOS EVENTOS DE DONACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES

18 DE AGOSTO

La asambleísta Yvonne Lopez (D-19th Dist.) está dando los toques finales a su quinta colecta anual de útiles escolares para estudiantes de la ciudad, programada para el 18 de agosto en el paseo marítimo de Raritan Bay, en Perth Amboy.

Además de proporcionar mochilas y útiles escolares para hasta 300 estudiantes, el evento se ha convertido en un festival gratuito para toda la comunidad.

La asambleísta insta a todos los residentes a asistir al evento de regreso a clases, programado para las 3:00 p. m. a 5:30 p. m.

Señaló que también habrá una unidad de respuesta móvil de COVID en el lugar de 2 p.m. a 6 p. m., que proporcionará vacunas y refuerzos gratuitos por cortesía del Equipo de Respuesta Móvil Rápida del Departamento de Salud del estado.

2O DE AGOSTO

New Hope Baptist Church of Manitou Park, Living Water Community Church y O.C.E.A.N., Inc. están patrocinando el evento donde se entregarán mochilas y útiles escolares a cualquier niño o adolescente que los necesite.

El año pasado, se regalaron más de 100 mochilas y suministros.

El Backpack Fun Day de este año se llevará a cabo el 20 de agosto en la Iglesia Bautista New Hope de Manitou Park, en 171 11th Street, de 12 p.m. a 3 p. M.

ORGANIZACIONES QUE PUEDEN AYUDAR

1. Ejército de Salvación - Dover

Ofrece asistencia con mochilas y útiles escolares para niños en edad escolar de la comunidad.

The Salvation Army Dover Corps

76 N Bergen St

Dover, NJ 07801

2. Lunch Break

Proporciona mochilas y útiles escolares a los residentes del condado de Monmouth.

Red Bank Office

121 Drs James Parker Blvd

Red Bank, NJ 07701

3. Catholic Charities Diocese of Trenton - Community Services

Proporciona útiles escolares gratuitos que se distribuyen a familias de niños en edad escolar que lo necesitan.

SEDE 1

Burlington County Office

450 Veterans Dr

Burlington, NJ 08016

SEDE 2

Mercer County Office

132 N Warren St

Trenton, NJ 08608

SEDE 3

Ocean County Office

200 Monmouth Ave

Lakewood, NJ 08701

4. Plainfield Action Services

Proporciona útiles escolares gratuitos a jóvenes en edad escolar registrados en los grados K-12 que lo necesiten. Los suministros se proporcionan cada agosto, durante la Noche Nacional. Suministros. Se recomienda a los padres interesados que consulten con Plainfield Action Services a mediados de agosto.

Para útiles escolares garantizados, la preinscripción está disponible 2 semanas antes del evento.

Main Office

510 Watchung Ave 1st Fl

Plainfield, NJ 07060

5. Christian Caring Center

Ofrece canastas de regreso a la escuela que contienen útiles escolares y juguetes.

Browns Mills, 378 Lakehurst Rd Location

378 Lakehurst Rd

Browns Mills, NJ 08015

6. Lacey Food Bank

Proporciona útiles escolares a los niños que son clientes del banco de alimentos.

Lacey Food Bank

102 Station Dr

Forked River, NJ 08731

7. Irvington Neighborhood Improvement Consortium

Proporciona suministros escolares a los residentes desfavorecidos de Irvington.

Main Office

346 16th Ave

Irvington, NJ 07111

8. Saint Francis Community Center

Proporciona útiles escolares y una mochila.

Long Beach Twp Location

4700 Long Beach Blvd

Long Beach Twp, NJ 08008

9. Social Service Association of Ridgewood and Vicinity (SSA)

Ofrece útiles escolares a las familias necesitadas que residen en Glen Rock, Ho-Ho-Kus, Midland Park, Ridgewood, Waldwick y Wyckoff.

Main Office

6 Station Plaza

Ridgewood, NJ 07450

10. United Way of Greater Union County

Recolecta donaciones de mochilas y útiles escolares para ser distribuidos a niños en edad escolar de familias de escasos recursos. La colecta normalmente comienza en julio y finaliza la primera semana de agosto.

Las mochilas llenas de útiles escolares se distribuyen a los estudiantes a través de las agencias asociadas de United Way of Greater Union County (UWGUC) a finales de agosto.

United Way of Greater Union County

33 W Grand St

Elizabeth, NJ 07202

11. United Way of Hunterdon County

Ofrece útiles escolares básicos y mochilas gratis para estudiantes de familias con una necesidad demostrada en el condado de Hunterdon.

Fulper Rd Office

20 Fulper Rd

Flemington, NJ 08822

LOS PRODUCTOS QUE ESTARÁN EXENTOS DE IMPUESTOS SOBRE LA VENTA ENTRE AGOSTO Y SEPTIEMBRE EN NUEVA JERSEY

Durante el feriado de impuestos sobre las ventas, los vendedores de Nueva Jersey no podrán cobrar impuestos sobre las ventas en determinados artículos.

