Conoce los nuevos programas de ayuda de alquiler que ofrece NYC, incluso a indocumentados

Los residentes de la Ciudad de Nueva York tienen acceso a dos programas que no solo les permite obtener ayuda económica para el pago de alquiler sin importar su estatus migratorio, también les ofrece asesoría virtual o en persona sobre cómo navegar el confuso sistema del Tribunal de Vivienda.

PROJECT PARACHUTE-FASTEN

Más de 40 propietarios de edificios de apartamentos asequibles y a precio de mercado, organizaciones sin fines de lucro y proveedores de servicios se unieron en mayo de 2020 para ayudar a los neoyorquinos a permanecer en sus hogares durante la pandemia de COVID-19.

La nueva iniciativa, llamada ‘Project Parachute-FASTEN’, se lanzó con una inversión inicial de $ 4 millones de los propietarios afectados por la crisis de salud.

El programa tiene como objetivo llegar a quienes tienen un acceso limitado o nulo a los recursos del Gobierno, incluidos los inmigrantes indocumentados. El proyecto también busca apoyar a las comunidades de la Ciudad de Nueva York afectadas de manera desproporcionada por la pandemia.

“Tenemos un propósito común en este momento: mantener a los neoyorquinos en sus hogares”, dijo Judi Kende, vicepresidenta de Enterprise Community Partners en Nueva York.

“El Proyecto Parachute es uno de los muchos pasos necesarios para proporcionar recursos vitales a los inquilinos, en especial a los desatendidos. La asociación entre los sectores público, privado y sin fines de lucro es fundamental, y estamos agradecidos por el compromiso de las organizaciones sin fines de lucro y los propietarios que participan en esta importante iniciativa. Y ahora que enfrentamos una de las mayores crisis económicas, de salud y de vivienda de nuestra vida, nos comprometemos a abogar por soluciones adicionales, incluida la financiación federal para asistencia integral de alquiler que ayudará a garantizar la estabilidad permanente de la vivienda tanto para los inquilinos como para los propietarios ".

El fondo filantrópico será coordinado y administrado por Enterprise Community Partners, una organización sin fines de lucro enfocada en viviendas asequibles, que diseñará el programa en colaboración con inquilinos y organizaciones comunitarias, para garantizar que satisfaga las necesidades de los neoyorquinos más afectados.

Los socios involucrados en el proyecto otorgarán dinero a organizaciones sin fines de lucro de servicios humanos en toda la ciudad, lo que les permitirá llegar a más neoyorquinos de bajos ingresos.

¿QUIÉN PROVEERÁ LOS SERVICIOS A LOS INQUILINOS?

Los servicios del programa FASTEN serán proporcionados por siete organizaciones que trabajan con el programa para la prevención del desalojo de la ciudad, llamado Homebase. Entre los proveedores figuran BronxWorks, CAMBA, Catholic Charities Brooklyn y Queens, Catholic Charities Community Services, HELP USA, RiseBoro Community Partnership (RiseBoro) y Services for the UnderServed.

¿QUIÉN CUMPLE LOS CRITERIOS PARA RECIBIR APOYO Y ASISTENCIA A TRAVÉS DE FASTEN?

Las personas y las familias que pueden recibir servicios a través de FASTEN deben:

Tener ingresos que no sean mayores que el 50% del salario medio del área (area median income, AMI). Abre aquí para ver la tabla de ingresos.

Experimentar inestabilidad de vivienda, como el no poder pagar el alquiler completo.

Haber tenido un impacto económico negativo a causa de la pandemia, como pérdida de ingresos o un aumento de gastos.

¿QUÉ SERVICIOS OFRECE EL PROGRAMA?

Asistencia económica por única vez o a corto plazo.

El dinero se destinará para cubrir gastos asociados con asegurar y mudarse a una nueva vivienda (para pagar el depósito de garantía, el primer mes del alquiler, gastos de mudanza), gastos relacionados con el desarrollo profesional y la búsqueda de trabajo (costo de licencia, de las primeras semanas del cuidado infantil), costos de transporte, y subsidios para cubrir necesidades inmediatas (los servicios públicos, alimentos, medicinas).

Asesoría para navegar el sistema del Tribunal de Vivienda.

También provee servicios y referencias para obtener, de forma virtual y/o en persona, servicios de educación sobre los derechos del inquilino, consejería para la mediación informal con el arrendador y guía para solicitar programas de asistencia pública.

Ayuda para inmigrantes indocumentados.

Ofrece ayuda para inmigrantes indocumentados que adeudan alquiler.

¿DÓNDE PUEDEN LOS INQUILINOS ACCEDER A LOS SERVICIOS Y AL APOYO A TRAVÉS DE FASTEN?

Acuda a una de las siete organizaciones que son parte del proyecto. Cada proveedor de servicio asociado le proveerá servicios a los clientes según el código postal donde viva.

Para obtener más información sobre el Proyecto Parachute visita www.projectparachute.nyc o llama al 311.

ONE SHOT DEAL

El programa de asistencia de emergencia One Shot Deal ayuda a las personas que no pueden cubrir un gasto debido a una situación o evento inesperado.

Se proporciona asistencia de emergencia para, pero no se limita a, las siguientes situaciones:

Desamparo Desalojo Desconexión de un servicio público Incendio / Desastre Violencia doméstica Circunstancias que afectan la salud y seguridad de la persona o la familia.

La Administración de Recursos Humanos (HRA), la agencia que administra el programa, está tratando evitar, siempre que sea posible, la necesidad de que los solicitantes acudan en persona a las oficinas.

Puede utilizar el sitio web ACCESS HRA o la aplicación móvil ACCESS HRA desde cualquier lugar y en cualquier momento para enviar solicitudes a HRA. También puede enviar documentos utilizando la función de carga de documentos en la aplicación móvil ACCESS HRA.

ENVIAR UNA SOLICITUD

Puede solicitar asistencia de emergencia por única vez utilizando el sitio web ACCESS HRA o la aplicación móvil ACCESS HRA.

La HRA lo llamará para completar la entrevista telefónica. Las citas para entrevistas en persona en los centros de empleo no están disponibles en este momento.

Puede solicitar Asistencia de emergencia por única vez para ayudar a pagar los atrasos del alquiler incluso si no tiene un caso de desalojo en el Tribunal de Vivienda.

TARJETAS EBT

Los solicitantes que hayan sido aprobados para recibir beneficios recibirán una tarjeta EBT por correo. Si su tarjeta EBT demora en llegar, puede ir al sitio de Brooklyn Over-The-Counter (OTC) para obtener su tarjeta permanente, o una de las siete ubicaciones abiertas de HRA para obtener una tarjeta temporal que tendrá todos los beneficios disponibles hasta que su tarjeta EBT llegue a su residencia.

Las tarjetas EBT permanentes solo se pueden enviar por correo o recoger en el sitio de Brooklyn OTC.

AQUÍ ENCONTRARÁ LA LISTA DE LAS UBICACIONES DE LAS OFICINAS.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

En línea

Visite el sitio web de ACCESS HRA.

Por teléfono

718-557-1399

Lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.

El personal está disponible a través del sistema telefónico automatizado durante el horario comercial. La asistencia automatizada también está disponible en cantonés, mandarín, ruso y español. La mayoría de los idiomas están disponibles a través de un miembro del personal. Si recibe una señal rápida de ocupado o escucha un mensaje de que el número no está en servicio, vuelva a llamar más tarde para obtener ayuda.