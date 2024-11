Concejo de NYC votará sobre plan que busca abordar la crisis de vivienda

NUEVA YORK -- Un comité del Concejo municipal de la Ciudad de Nueva York votará este jueves sobre el plan “Ciudad del Sí”, o City of Yes, del alcalde Eric Adams que busca abordar la crisis de vivienda.

La idea es realizar cambios en las leyes de zonificación mediante cambios en las leyes de zonificación, los primeros en más de 60 años. La propuesta pretende crear más de 100,000 viviendas en 15 años, permitiendo convertir oficinas vacías en viviendas.

La propuesta se sometió a una revisión pública en la primavera y el verano de 2024, con las juntas comunitarias y los presidentes de los distritos que aportaron sus opiniones y la Comisión de Planificación de la Ciudad (CPC) celebró una audiencia pública. En septiembre, la CPC aprobó la propuesta. El Ayuntamiento celebró una audiencia pública en octubre y votará antes de fin de año.

“Al aprobar la versión más sólida de la propuesta City of Yes, la Ciudad de Nueva York puede comenzar a abordar nuestra escasez de viviendas construyendo un poco más de viviendas en cada vecindario. Insto al Concejo a que resista la presión de NIMBY para recortar la propuesta y dar marcha atrás a la reforma de vivienda que se necesita con urgencia”, dijo el contralor de la Ciudad de Nueva York, Brad Lander. “La iniciativa City of Yes por sí sola no va a resolver nuestra crisis de asequibilidad. Seguiremos necesitando esfuerzos como el que me enorgulleció liderar en Gowanus, donde se están construyendo 8,000 unidades de vivienda, 3,000 de ellas asequibles para familias de clase trabajadora. Pero City of Yes es un paso importante y crucial en la dirección correcta”.

La “Ciudad del Sí” es una propuesta de reforma de zonificación que abordaría la crisis de la vivienda al hacer posible la construcción de un poco más de viviendas en cada vecindario.

Aquí te mostramos los puntos:

Preferencia de asequibilidad universal

La Preferencia de Asequibilidad Universal es una nueva herramienta que permitiría a los edificios agregar al menos un 20% más de viviendas, si las viviendas adicionales son asequibles para los hogares que ganan el 60% del Ingreso Medio del Área (AMI). Como resultado, proporcionará nuevas viviendas asequibles en barrios de alto costo en toda la ciudad de Nueva York para familias trabajadoras.

Conversiones residenciales

En la actualidad, las normas obsoletas impiden que las oficinas y otros espacios no residenciales infrautilizados se conviertan en viviendas. Por ejemplo, muchos edificios construidos después de 1961, o fuera de los centros de oficinas más grandes de la ciudad, no se pueden convertir en viviendas.

City of Yes facilitará que las oficinas y otros edificios no residenciales vacíos se conviertan en viviendas, una política beneficiosa para todos que creará viviendas, aumentará los valores de las propiedades y creará vecindarios más activos y vibrantes en áreas que se han visto muy afectadas por los efectos de la pandemia.

Zonificación del centro urbano

Nueva York es una ciudad de barrios, y cada vecindario está anclado por corredores comerciales con tiendas y una vibrante vida callejera: un pequeño centro urbano para cada comunidad.

Existen modestos edificios de apartamentos con tiendas en la calle y apartamentos encima en áreas de baja densidad en los cinco condados, la mayoría de ellos de la década de 1920 a la de 1950. Hoy, la zonificación prohíbe esa forma clásica incluso en áreas donde es muy común.

City of Yes volvería a legalizar edificios con 2, 3 o 4 pisos de vivienda sobre una planta baja comercial, según la zonificación subyacente. Estos edificios coincidirían con su entorno y proporcionarían viviendas que se necesitan con urgencia.

Mandatos de estacionamiento en ascensores

Actualmente, la Ciudad de Nueva York exige estacionamiento fuera de la calle junto con las nuevas viviendas, incluso cuando no es necesario, lo que reduce la producción de viviendas y aumenta los alquileres.

La propuesta de la Ciudad del Sí eliminaría los mandatos de estacionamiento para las nuevas viviendas, como lo han hecho con éxito muchas ciudades de todo el país. La propuesta preservará la opción de agregar estacionamiento, pero nadie se verá obligado a construir estacionamiento innecesario.

Unidades de vivienda extras

Para las personas mayores que luchan por permanecer en el vecindario con un ingreso fijo, o para los jóvenes que se esfuerzan por poder comprar una primera vivienda, agregar una unidad pequeña puede cambiar la vida. Pero según las reglas actuales, los propietarios de viviendas de la Ciudad de Nueva York no pueden optar por usar sus propiedades de esta manera. La ciudad de Yes for Housing Opportunity permitiría las "unidades de vivienda accesorias" o ADU, que incluyen cabañas en el patio trasero, conversiones de garajes y apartamentos en el sótano.

Muchas otras ciudades ya han legalizado las unidades de vivienda extras porque apoyan a los propietarios y brindan más espacio para familias multigeneracionales sin cambiar significativamente el aspecto y la sensación de un vecindario.

Desarrollo orientado al tránsito

En las zonas de menor densidad de los cinco condados ya existen modestos edificios de apartamentos, la mayoría de ellos construidos entre los años 1920 y 1950. Sin embargo, la zonificación actual prohíbe la construcción de nuevos edificios a pesar de la grave escasez de viviendas.

La ciudad del Sí volvería a legalizar los edificios de apartamentos de tamaño modesto orientados al transporte público en distritos residenciales de baja densidad. Los terrenos deben estar cerca del transporte público, tener más de 5,000 pies cuadrados y estar en el extremo más corto de una cuadra o frente a una calle de más de 75 pies de ancho. Los edificios tendrían 3, 4 o 5 pisos, según el distrito de zonificación.

Estos modestos edificios de apartamentos de “centro faltante” coincidirían con la escala y el carácter de los edificios existentes que ya no se pueden construir.

Campus

En toda la Ciudad de Nueva York, muchos campus, incluidas las iglesias, tienen espacios infrautilizados que podrían convertir en viviendas, si no se interpusieran en ellos normas de zonificación arbitrarias.

Si los edificios existentes son demasiado altos o están demasiado alejados de la calle, por ejemplo, la zonificación prohíbe nuevos desarrollos en la propiedad, incluso si cumplen con los límites de altura actuales y otras regulaciones. Donde se permite la vivienda, la zonificación obsoleta requiere edificios altos y estrechos que no guardan relación con su entorno.

Al eliminar obstáculos y simplificar las normas obsoletas, City of Yes for Housing Opportunity facilitaría la incorporación de nuevos edificios contextuales y de altura limitada a los campus. ¡Estos nuevos edificios podrían aportar dinero para reparaciones, nuevas instalaciones y viviendas!

Hay muchos tipos de campus, desde iglesias hasta cooperativas residenciales privadas, campus y escuelas. Los campus de NYCHA no están incluidos en City of Yes.

City of Yes promueve recomendaciones clave del Plan Where We Live NYC. Where We Live NYC es el resultado de un profundo proceso de dos años con más de 150 socios comunitarios que identificaron estrategias para una vivienda justa y equidad.

Vivienda pequeña y compartida

En la década de 1950, la Ciudad de Nueva York prohibió la vivienda compartida y en la de 1960 los edificios de apartamentos llenos de monoambientes. Esto contribuyó a la crisis de las personas sin hogar en las décadas posteriores y obligó a las personas que preferirían vivir solas a vivir con compañeros de habitación.

La iniciativa City of Yes for Housing Opportunity volvería a legalizar las viviendas con cocinas compartidas u otras instalaciones comunes. También permitiría edificios con más monoambientes y apartamentos de un dormitorio para los muchos neoyorquinos que quieren vivir solos pero que no tienen esa opción en la actualidad.

Estos apartamentos son importantes para muchas personas: los recién graduados universitarios, los hogares de personas mayores que están reduciendo su tamaño y todos los que viven con compañeros de habitación pero preferirían vivir solos. Permitir más apartamentos pequeños y compartidos también permitirá apartamentos más grandes y familiares que de otro modo estarían ocupados por compañeros de habitación.