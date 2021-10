Con el 40% de los agentes de la TSA aún sin vacunar, Schumer anticipa caos durante viajes en días festivos

NUEVA YORK - Antes de lo que se espera sea una temporada de viajes de vacaciones ocupada en medio de la pandemia, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, está expresando su preocupación por la cantidad de agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte que aún no se han vacunado contra el COVID-19.

El líder demócrata pidió el domingo a la TSA que desarrolle un plan de contingencia y aumente su tasa de vacunación antes de la fecha límite del 22 de noviembre, cuando se espera que todos los empleados federales estén completamente vacunados.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"A fines de la semana pasada, la TSA insinuó un posible desastre de viaje a medida que se acerca el Día de Acción de Gracias. Y eso se debe a que informaron que el 40% de su fuerza laboral sigue sin vacunarse contra Covid-19", dijo el Sen. Schumer.

"No podemos permitir que la gente se preocupe por los viajes de la temporada navideña. Tenemos que asegurarles que todo irá bien", agregó.

El médico líder en enfermedades infecciosas de la nación dijo el domingo que los estadounidenses deseosos de pasar las vacaciones con sus seres queridos pueden hacerlo de manera segura, si los elegibles para la vacuna se han puesto la inyección.

"Creo firmemente que, particularmente en las personas vacunadas, si usted está vacunado y los miembros de su familia están vacunados, aquellos que son elegibles, es decir, obviamente, los niños muy pequeños aún no son elegibles, pueden disfrutar de las vacaciones. Halloween (Trick or Treat) y ciertamente Acción de Gracias con su familia y Navidad con su familia ", dijo el domingo el Dr. Anthony Fauci a ABC en el show "This Week".

Fauci se sintió alentado en gran medida por la tendencia a la baja de las hospitalizaciones y muertes por coronavirus en todo el país y sugirió que las personas vacunadas podrían tener una temporada festiva normal con otras personas que hayan recibido la vacuna. Pero dijo que aquellos que no han sido vacunados deben continuar evitando las reuniones y deben usar una máscara.

Si bien los agentes de la TSA todavía tienen más de un mes para vacunarse, los trabajadores de Nueva Jersey no tienen tiempo.

En agosto, se les dijo a los maestros de pre-K-12, al personal y a los empleados estatales que debían estar completamente vacunados antes del 18 de octubre o hacerse la prueba de COVID-19 una o dos veces por semana.

Nueva Jersey tiene alrededor de 130,000 maestros de escuelas públicas, 1.3 millones de estudiantes de escuelas públicas y un estimado de 70,000 trabajadores estatales.

Carlos Zapata nos brinda los detalles.