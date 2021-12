¿Cómo funciona el nuevo requisito de uso de mascarillas para las empresas y negocios de NY? Aquí lo que debes saber

A partir del lunes 13 de diciembre entró en vigor en la medida que exige el uso de mascarillas en lugares públicos que no exigen prueba de vacunación.

Esta medida estará en vigencia hasta el 15 de enero de 2022, después de este día el Estado reevaluará en función de las condiciones actuales. La nueva medida aporta capas adicionales de mitigación durante las fiestas de fin de año, cuando se pasa más tiempo en el interior.

Una violación de cualquier disposición de esta medida está sujeta a todas las sanciones civiles y penales, incluida una multa máxima de $ 1,000 por cada violación. Se solicita a los Departamentos de Salud locales que hagan cumplir estos requisitos.

Pero, de qué trata y cómo los negocios la pueden implementar.

¿Cuál es el nuevo requisito?

A partir del lunes 13 de diciembre de 2021 se requerirá el uso de mascarillas en todos los lugares públicos con interior, a menos que las empresas o los lugares implementen un requisito de vacunación. La medida fue anunciada por la gobernadora Kathy Hochul para abordar el aumento repentino de casos y hospitalizaciones por el COVID-19 durante el invierno. La comisionada de Salud del Estado emitió una determinación que solidifica el requisito.

¿Significa esto que las vacunas no funcionan?

No, el Departamento de Salud del Estado elaboró estudios líderes a nivel nacional, publicados en el MMWR de los CDC y en el New England Journal of Medicine, que demuestran la eficacia de las vacunas contra el COVID-19, especialmente en la prevención de enfermedades graves. El Departamento continúa instando a los neoyorquinos que cumplen el requisito a que se vacunen por completo y se les administre el refuerzo lo antes posible.

Entonces, ¿por qué el Estado implementó los nuevos requisitos?

La nueva medida aporta capas adicionales de mitigación durante las la época de fin de año cuando se pasa más tiempo en el interior. Desde el Día de Acción de Gracias, la tasa de casos promedio de siete días en todo el estado ha aumentado en un 43% y las hospitalizaciones han aumentado en un 29%. Si bien el porcentaje de neoyorquinos completamente vacunados continúa aumentando, ganando un 2% desde el fin de semana de Acción de Gracias hasta ahora, el repunte no es lo suficientemente rápido como para frenar por completo la propagación del virus, particularmente entre las comunidades con baja cobertura de vacunación.

¿Cuándo entran en vigor los nuevos requisitos?

Los nuevos requisitos entran en vigencia a las el lunes 13 de diciembre de 2021 hasta el 15 de enero de 2022, momento en el cual el Estado reevaluará los próximos pasos.

Información para empresas y negocios cerrados

¿Cómo se define "lugar público con interior" y qué tipo de negocios y lugares se incluyen en este requisito?

El lugar público interior se define como cualquier espacio interior que no sea una residencia privada. Esto significa que los negocios y lugares que los neoyorquinos suelen frecuentar y que son de propiedad pública o propiedad de entidades comerciales privadas.Entre esas están los lugares de entretenimiento cubiertos, salas de conciertos, estadios deportivos cubiertos, espacios recreativos, restaurantes, edificios de oficinas, centros comerciales, tiendas de comestibles, farmacias, lugares de culto y áreas comunes en edificios residenciales.

¿Esta política se aplica a los espacios de oficinas?

Sí, el requisito se aplica a todas las residencias no privadas, incluidos los espacios de oficinas. Si la oficina no requiere un comprobante de vacunación como condición de entrada, todos deben usar mascarillas en todo momento, independientemente del estado de vacunación, excepto cuando coman, beban o estén solos en una habitación cerrada.

¿Qué pasa con las empresas cubiertas por la ley NY HERO?

Los empleadores deben seguir cumpliendo con la Ley de Salud y Derechos Esenciales del Estado de Nueva York (NY HERO ACT), que brinda protección a los empleados del sector privado contra un brote de enfermedades infecciosas transmitidas por el aire al exigir a los empleadores que se aseguren de que los empleados usen los protectores faciales adecuados de acuerdo con las pautas del Departamento de Salud.

Si comer o beber es parte de mi negocio o establecimiento del lugar, y tengo un requisito del uso de mascarillas, ¿qué se supone que debo hacer cuando las personas comen o beben?

Los clientes de su establecimiento pueden quitarse las mascarillas solo mientras comen o beben activamente, momento en el que se recomiendan las medidas adecuadas de distanciamiento físico, la ventilación adecuada y los métodos de filtración. Se deben usar mascarillas en todos los demás casos además de comer o beber físicamente.

¿Qué pasa con los eventos privados que se llevan a cabo en un espacio público interior, como una boda en un restaurante o lugar?

Las residencias privadas no están incluidas. Sin embargo, para eventos privados que se llevan a cabo en el interior de una empresa o lugar (por ejemplo, una boda que se lleva a cabo en un restaurante o lugar de propiedad privada), la entidad / lugar comercial debe requerir uso de mascarilla o prueba de vacunación como condición de entrada.

¿Cuáles son exactamente los requisitos?

Cualquier persona, después de su segundo cumpleaños y médicamente capaz de tolerar una cobertura facial, debe usar una mascarilla adecuada mientras se encuentre en cualquier lugar interior, independientemente del estado de vacunación. Sin embargo, las empresas y los lugares pueden optar por implementar un requisito de vacunación. Cualquiera que sea el requisito que se seleccione, debe aplicarse a todos los que se encuentren dentro de la capacidad de la empresa / lugar, incluido el personal, los clientes, los visitantes y los invitados.

Requisito de prueba de vacunación comercial / local

Las empresas y lugares que implementen un requisito de prueba de vacunación deben asegurarse de que cualquier persona de 12 años o más esté completamente vacunada antes de ingresar al interior. Las empresas / lugares pueden aceptar Excelsior Pass, Excelsior Pass Plus, tarjetas de salud SMART emitidas fuera del estado de Nueva York, vacunación completa a través de la aplicación NYC COVID Safe, una tarjeta de vacunación de los CDC u otro registro oficial de vacunación.

De acuerdo con la definición de los CDC, completamente vacunado se define como 14 días después de la última dosis de vacunación de un individuo en su serie de vacunas inicial. El Estado también acepta vacunas aprobadas por la OMS para estos fines.

Las vacunas para niños de 5 a 11 años solo han estado disponibles desde noviembre de 2021. Por lo tanto, para ingresar a un negocio o lugar que implemente un requisito de prueba de vacunación, los niños de 5 a 11 años solo deben mostrar prueba de haber recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19.

Requisito de uso de mascarilla en el lugar de trabajo / negocio

Los negocios y lugares que implementan un requisito de mascarilla deben asegurarse de que todos los clientes después de su segundo cumpleaños y médicamente capaces de tolerar que se cubra la cara usen una máscara en todo momento mientras estén en el interior, fuera de la comida o bebida física.

¿puede un negocio o lugar permitir que los clientes completamente vacunados no usen mascarilla, pero que los clientes no vacunados o parcialmente vacunados usen máscaras en la misma instalación interior? o ¿Permitir que los clientes se quiten la mascarilla cuando todos en la instalación están completamente vacunados, pero pedirles a todos en la instalación que usen una cuando ingresa alguien que no está vacunado o que está parcialmente vacunado?

No. Una empresa o lugar debe elegir si implementará un requisito de vacuna de curso completo o un requisito de máscara, que se aplica tanto a los clientes como a los empleados y luego se debe seguir en su totalidad en toda la instalación en todo momento todos los días.

¿Dónde puedo encontrar más información sobre el requisito?

Para más información puede visitar este sitio web.