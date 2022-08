¿Cómo estará el tiempo este fin de semana en el área de NY? sigue la humedad sofocante y probabilidad de lluvias

What to Know La ola de temperaturas abrasadoras continúa durante el fin de semana, con máximas en los 80 grados superiores y 90 grados bajos hasta la próxima semana. Sin embargo, la humedad hará que se sienta peor, con valores de índice de calor en los 90 superiores, posiblemente alcanzando los tres dígitos.

Es posible que haya lluvias y tormentas dispersas todos los días hasta el miércoles; la mayoría solo debería ver chubascos, pero algunas aisladas podrían traer lluvias torrenciales y vientos intensos

Un alivio notable, tanto en términos de calor/humedad como de amenazas de tormentas, no llegará hasta el próximo miércoles.

NUEVA YORK -- Este es el ciclo meteorológico actual en el que se quedará atrapado el área triestatal hasta principios de la próxima semana: cálido y húmedo, probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego de vuelta a cálido y húmedo.

El sábado no es una excepción a ese ciclo, con la espera de un tiempo más sofocante y la posibilidad de tormentas. Será un poco más fresco, con máximas que alcanzarán los 80 superiores, pero la humedad hará que se sienta bastante bochornoso.

Las temperaturas se espera que llegarán alrededor de los 90 grados para el domingo y el lunes, que se sentirán aún más calientes a medida que los valores del índice de calor se mantengan entre los 90 o más altos. Incluso podría sentirse 100 grados o más en algunos lugares. Es posible que se emita otra advertencia de calor para la segunda mitad del fin de semana y hasta el lunes.

También está en vigor una alerta de calidad del aire.

Por otro lado, la Ciudad de Nueva York le recuerda al público que abre los centros de enfriamiento cuando se pronostica que el índice de calor será de 95 grados o más durante dos o más días consecutivos, o si se pronostica que el índice de calor será de 100 grados en cualquier momento. Centros de enfriamiento ubicados en los sitios de los centros para adultos mayores se reservarán para los neoyorquinos mayores, de 60 años o más.

¿Busca un centro de enfriamiento en el área triestatal? Encuentra el más cercano a ti aquí mismo.

Con Edison dijo que está movilizando cuadrillas para evitar cortes de energía y responder rápidamente a cualquier problema de servicio que surja debido al calor o tormentas dispersas. Este último riesgo existe diariamente hasta el martes, por lo menos.

Con el calor viene la amenaza de lluvias temporales y tormentas eléctricas aisladas hasta el miércoles también. Las tormentas impredecibles se filtrarán todos los días, burbujeando durante la parte más calurosa del día (finales de la tarde y primeras horas de la noche) y disminuyendo a medida que se pone el sol. Pero no se preocupe, el fin de semana no será un fracaso, por lo que no es necesario cancelar ningún plan al aire libre.

Si bien no se esperan impactos severos generalizados, y no todos pueden ver tormentas, algunos lugares podrían volverse feos. Si bien la amenaza de tiempo severo es baja, no es cero. El viento dañino sería la mayor amenaza de cualquier tormenta durante este período de tiempo, y es posible que se produzcan inundaciones menores debido a fuertes aguaceros aislados.

El alivio notable del calor y la humedad y las tormentas asociadas no llegarán hasta el miércoles, cuando se abra paso otro frente frío. Eso hará que las temperaturas bajen a mediados de los 80, dando inicio a lo que parece ser un tramo glorioso y cómodo que nos llevará hasta el próximo fin de semana.

Todavía es temprano, pero aquí hay un vistazo a la imagen de 10 días:

Calor: continuó cálido y húmedo el sábado con temperaturas máximas entre los 80 y más de los 80 e índices máximos de calor en los 90 inferiores. El calor más alto regresa el domingo y el lunes con índices máximos de calor de 95 a 100. El tiempo más fresco regresa el martes.

Impactos: sigue habiendo un mayor riesgo de enfermedades relacionadas con el calor para las poblaciones vulnerables con este evento.

CONSEJOS PARA AHORRAR ELECTRICIDAD DURANTE EL CALOR

La empresa de servicios públicos también tuvo algunos consejos para ahorrar energía:

Ajuste los acondicionadores de aire a 78 grados

Use temporizadores para configurar los sistemas de enfriamiento para que comiencen a funcionar no más de media hora antes de regresar a casa

No uses aire acondicionado cuando no haya nadie en casa.

Reducir la iluminación interior

Desenchufa los aparatos electrónicos que no uses

Rastree cualquier tiempo severo que se acerque usando nuestro radar interactivo a continuación.