Comisionado Shea: El NYPD no necesita a las fuerzas federales para aminorar criminalidad

El comisionado Dermot Shea dijo el martes que el Departamento de Policía de Nueva York no necesita la ayuda de las autoridades federales para combatir el drástico aumento de tiroteos y criminalidad, esto a solo un día de que el presidente Donald Trump sugirió que es necesario que fuerzas federales se desplieguen en la ciudad para apoyar a la uniformada.

Shea dijo que la Policía de Nueva York enfrenta muchos obstáculos, pero que en general el departamento tiene los recursos que necesita para manejar el aumento de la delincuencia, así como las continuas protestas contra la brutalidad policial y la desigualdad racial.

“Creo que tenemos los recursos (…) Tenemos muchos obstáculos en este momento. Si los funcionarios quieren abrir los tribunales en la Ciudad de Nueva York, eso ayudaría. Eso ayudaría enormemente”, dijo Shea durante una entrevista con CNN. "Pero en términos de recursos, tenemos los recursos".

Cuando se le preguntó qué haría si las autoridades federales se despliegan en la Ciudad de Nueva York, Shea dijo que Nueva York puede "salir de esto" por sí sola.

“Trabajamos estrechamente con aliados federales todos los días. Espero ser muy claro aquí. Tenemos muchos obstáculos, pero vamos a salir de esto: policías de Nueva York, residentes de la Ciudad de Nueva York, líderes en toda la Ciudad de Nueva York, juntos ... Siempre agradezco a la gente por la ayuda, pero tenemos los recursos aquí".

Trump dijo el lunes que la policía neoyorquina “tiene miedo de actuar” y agregó que ciudades como Chicago, Filadelfia, Detroit y Baltimore enfrentan los mismos problemas de Nueva York.

"Conozco muy bien a la policía, los mejores de Nueva York. El hecho es que no pueden hacer nada, no pueden hacer nada", dijo Trump. "Yo haré algo al respecto".

Shea rechazó el martes los comentarios del presidente y afirmó que el sistema judicial es el problema principal.

"Necesitamos sistemas judiciales abiertos (…) no podemos hacer que arresten a las personas y las devuelvan a la calle", dijo Shea. "Tengo 2, 000 arrestos por armas en este momento y los perpetradores están caminando por la calle (…) Tenemos casos listos para resolver, pero no podemos porque no tenemos grandes jurados operativos".

Shea también reconoció que es necesario generar más confianza entre las comunidades y los agentes de policía que las protegen.