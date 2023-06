Comisionada del NYPD Keechant Sewell renuncia a su cargo

NUEVA YORK -- La comisionada de la Policía de Nueva York, Keechant Sewell, dejará su puesto como jefa del Departamento de Policía más grande de la nación, según dieron a conocer fuentes a nuestra cadena hermana NBC New York.

En un memorando al personal de la Policía de Nueva York publicado el lunes por la tarde, Sewell dijo que dejaría su puesto.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

"He tomado la decisión de renunciar a mi cargo", dice en el memorando. "Si bien mi tiempo aquí llegará a su fin, nunca me alejaré de mi defensa y apoyo a la Policía de Nueva York, y siempre seré una defensora de la gente de la Ciudad de Nueva York".

"Desde que me uní a ustedes hace casi un año y medio, hemos enfrentado una tremenda tragedia, desafíos y triunfos juntos. He sido testigo de su compasión, heroísmo y desinterés a diario", escribió Sewell en el memorando. "Me han reafirmado, lo que la gente de todo el mundo siempre ha sabido: ustedes son un colectivo extraordinario de servidores públicos que trabajan arduamente y están dedicados a la seguridad de esta ciudad, involucrando a nuestras comunidades y compartiendo lo que sabemos con nuestros socios para el beneficio del mundo".

Sewell se convirtió en la 45° comisionada de Policía de la fuerza policial más grande del país después de servir como jefa de detectives en el Departamento de Policía del condado de Nassau, donde estuvo basada durante 25 años.

Sewell, originaria de Queens, es una policía veterano de 22 años en el condado de Nassau. Pasó toda su carrera policial en los suburbios de este condado antes de convertirse en la primera líder externa de la Policía de Nueva York en más de dos décadas.

Sewell comenzó en el Departamento de Policía del Condado de Nassau como oficial de patrulla en 1997, luego se convirtió en comandante de distrito, jefa de casos importantes, una de las principales negociadoras de rehenes y finalmente jefa de detectives, donde supervisó un personal de aproximadamente 350, aproximadamente el 1% del tamaño de las filas no formadas de la Policía de Nueva York.

Sewell venció a varios candidatos para el puesto de comisionada, incluida la expolicía de alto rango de Seattle, Carmen Best.

Sewell fue solo la tercera persona negra en dirigir la Policía de Nueva York después de Benjamin Ward y Lee Brown, quienes sirvieron en las décadas de 1980 y 1990.

Esta es una noticia de última hora. Por favor revise las actualizaciones.