CNBC: Adams deja entrever que está abierto a negociaciones con Amazon

El candidato demócrata a la alcaldía, Eric Adams, habría señalado en privado que está abierto a fortalecer la relación de Nueva York con Amazon y otros gigantes tecnológicos si gana las elecciones en noviembre, según personas familiarizadas con las conversaciones recientes que ha tenido con líderes empresariales.

La apertura de Adams para fomentar lazos más fuertes con Amazon se produce cuando el gigante del comercio electrónico busca expandir su presencia en Nueva York después de que se cancelara un acuerdo para una sede en Queens en 2019.

Adams es el favorito para ganar la carrera por la alcaldía sobre el republicano Curtis Sliwa.

Amazon se apresuró al plan para construir en la sección Long Island City de Queens después de una fuerte resistencia de los legisladores progresistas, incluida la representante Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata por Nueva York. Amazon había prometido crear al menos 25.000 puestos de trabajo, pero los críticos dijeron que la compañía estaba obteniendo demasiadas exenciones fiscales y no involucraba a la comunidad local.

El alcalde Bill de Blasio, quien fue un defensor del acuerdo original, criticó a Amazon después de que se retiró, apuntando directamente a su fundador multimillonario y entonces CEO, Jeff Bezos.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"La expansión del gigante minorista en Nueva York encontró oposición en gran parte debido a la creciente frustración con las empresas estadounidenses", escribió De Blasio en un artículo de opinión en The New York Times en ese momento. “Durante décadas, la riqueza y el poder se han concentrado en lo más alto. No hay mejor ejemplo de esto que el director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo".

De Blasio y su equipo fueron contactados en 2020 durante la pandemia de coronavirus por aliados de la comunidad empresarial para reanudar las conversaciones de alto nivel con Amazon, incluida la posibilidad de hablar con el propio Bezos, según una persona informada sobre el asunto. De Blasio señaló que no estaba interesado, señaló esta persona.

Estas personas se negaron a ser identificadas por CNBC para poder hablar libremente sobre conversaciones privadas. Un portavoz de De Blasio no respondió a las solicitudes de comentarios.

Incluso sin el acuerdo, el gigante tecnológico y otros han encontrado formas de expandirse en la Gran Manzana. El portavoz de Amazon dijo que ha creado más de 34.000 puestos de trabajo en Nueva York, a la vez que Google dice que planea invertir 250 millones de dólares en Nueva York con más trabajos en camino, y Facebook alquila una tonelada de espacio para oficinas en la ciudad.

Sin embargo, Amazon parece estar lista para expandir aún más su presencia. En un correo electrónico, el portavoz Zachary Goldsztejn dijo que Amazon está buscando invertir más en el Empire State y trabajar con los funcionarios locales, incluidos los líderes recién elegidos. Señaló que la empresa ha creado más de 34.000 puestos de trabajo en el estado.

Un portavoz de Adams no negó que el candidato demócrata espera trabajar con Amazon y otros gigantes tecnológicos, pero señaló que solo está dispuesto a comprometerse con empresas que tengan en cuenta los intereses de los neoyorquinos.

“Eric ha dejado en claro que cree que las empresas de todos los tamaños deberían ser bienvenidas aquí en Nueva York siempre que tengan en cuenta los intereses de los trabajadores”, dijo a CNBC Evan Thies, portavoz de Adams, en un comunicado. "Como alcalde, Eric creará el entorno para que las empresas crezcan y tengan un hogar para ayudar a los neoyorquinos de clase trabajadora y de ingresos medios que necesitan que su economía funcione para ellos".

El propio Adams dijo durante la campaña de las primarias demócratas que habría apoyado un acuerdo con Amazon en Long Island City, con ciertas disposiciones.

"Yo habría apoyado la construcción del acuerdo de Amazon en Queens con modificaciones", dijo Adams a The New York Times en ese momento. “Les habría permitido [a los residentes locales] ser parte del acuerdo de beneficios comunitarios. Les permitiría ser parte del tipo de trabajos, empleos para los jóvenes de esa área, el reciclaje. Me habría asegurado de que tendríamos salarios decentes y prevalecientes, buenos beneficios y Nueva York podría haber liderado el camino. Y realmente, creo, cambiará la forma en que Amazon hace negocios".

Amazon también podría estar interesado en trabajar con un Ayuntamiento recientemente dirigido por otra razón. Su nuevo director ejecutivo, Andy Jassy, ​​se crió en los suburbios de Scarsdale.

Cuando dirigía Amazon Web Services, Jassy regresó en 2014 a la ciudad donde se graduó de la escuela secundaria para dirigirse a la comunidad.

Cuando se le preguntó quién lo inspiró en ese momento, Jassy dijo: "Mi jefe Jeff Bezos", según un informe de noticias local del evento. "Es el pensador más brillante que conozco, es increíblemente creativo, tiene perspicacia técnica y una empatía inusual por el cliente".