¿Cuándo aumentan las temperaturas en el área de Nueva York? Aquí el pronóstico

Esta semana se ha sentido durante el día como si fuera verano tras una serie de días en los que se alcanzaron los 70 y 80 grados. Algunos lugares como Islip y JFK incluso establecieron nuevos récords de temperaturas altas de varios grados. Pero no terminaremos la semana de la misma manera que la comenzamos.

De hecho, podemos esperar una dosis de más frío a partir del jueves. Así que prepárate con capas adicionales si planeas ir a celebrar el equipo de las NY Liberty el jueves por la tarde porque las temperaturas se sentiran mucho más frescas que en los últimos días.

Incluso el miércoles, aunque no hace tanto calor como los días anteriores, consigue transmitir una sensación muy veraniega. Esto se debe, en parte, a una alta presión al este y a una brisa cálida que viene del sur.

El jueves, un frente frío pasará por nuestra región y cambiará nuestro viento del sur a uno del noroeste. Esto traerá aire más frío y seco a nuestra región, lo que hará que nuestras temperaturas de la tarde disminuyan entre 10 y 15 grados.

No necesitarás ponerte abrigos y bufandas de invierno: no se trata de un gran cambio en las temperaturas.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Las temperaturas más frías del jueves y el viernes seguirán estando unos pocos grados por encima del promedio para finales de octubre. Solo parecerá un cambio drástico porque nos hemos acostumbrado a los 70 y 80 grados esta semana.

El frente no tendrá mucha humedad, por lo que no esperamos mucho más que algunas lloviznas a su paso, lo que no ofrecerá un alivio real para las condiciones de sequía e incendios que siguen empeorando en la región. De hecho, la única posibilidad de lluvia que tenemos para lo que queda del mes de octubre será el sábado, cuando pase otro frente frío, el cual traerá la posibilidad de un poco de lluvia ligera antes de bajar aún más las temperaturas, con máximas que posiblemente se mantendrán en los 50 grados el domingo.

Las temperaturas de la tarde se mantendrán en los 60 grados hasta el sábado antes de que una dosis de aire frío ingrese a la región, bajando las temperaturas máximas a los 50 grados el domingo.

Las temperaturas mínimas serán de 40 °F en la ciudad y de 30 °F en el norte y el oeste. No será el aire más frío de la temporada hasta ahora, pero definitivamente necesitarás un abrigo abrigado, especialmente para salir por la mañana.

Si te gusta el teimpo frío, ¡disfrútalo mientras dure! Se irá casi tan rápido como llega. Las temperaturas volverán a subir a los 70 grados a mediados de la próxima semana, e incluso el tiempo se mantendrá templado hasta Halloween el próximo jueves.