Cines reabrirán el fin de semana en Nueva Jersey, pero de forma limitada

Los cines del Estado Jardín, cerrados desde marzo, podrán reabrir de forma limitada a partir del viernes, anunció el lunes el gobernador Phil Murphy.

AMC y otras grandes compañías de cine, así como la Asociación Nacional de Propietarios de Cines, presentaron una demanda federal en julio impugnando el cierre a causa de la crisis de salud.

“Podemos tomar todos estos pasos hoy debido al arduo trabajo que millones de ustedes han hecho para reducir la tasa de transmisión y los casos positivos”, dijo Murphy durante su sesión informativa habitual sobre el COVID-19 en Trenton.

“El hecho de que lo hagamos no significa, en absoluto, que podamos aflojar ni un poco nuestra vigilancia. Sabemos que este es un virus de oportunidad. Entonces, no le demos ninguna oportunidad. No hay lugar para el error ni excusa”, agregó.

Los cines solo pueden admitir el 25% de la capacidad o 150 espectadores, dijo Murphy.

“Entonces, si tiene cuatro salas, cada sala se llenará a menos del 25% de capacidad o 150 personas”, dijo el mandatario.

Las familias y grupos que compren boletos juntos podrán sentarse uno al lado del otro en el teatro, agregó. Sin embargo, todos los demás espectadores deben permanecer al menos a seis pies de distancia.

Las mascarillas también deben usarse en todo momento dentro del cine, a menos que haya personas comiendo o bebiendo.

En su demanda, algunas de las cadenas de cines más grandes del país impugnaron el cierre continuo de las salas como inconstitucional. Argumentaron que presentaron planes para la protección de clientes y trabajadores, pero aún así el estado los rechazó sin ofrecer explicación.

La Asociación Nacional de Propietarios de Cines indicó que los dueños han estado dispuestos a cumplir con las pautas del estado para reabrir de manera segura, aunque se vieron obligados a demandar ante la negativa persistente de Murphy.