Calor extremo causa interrupciones ferroviarias en el NJ Transit

NUEVA YORK -- En lo que pudo haber sido el día más caluroso en lo que va del verano, lo último que los usuarios de NJ Transit querían enfrentar eran retrasos, pero eso es exactamente lo que algunos sufrieron el martes. Y puede haber secuelas el miércoles.

La asediada agencia de tránsito dijo el martes por la noche que estaban "experimentando problemas con el equipo ferroviario relacionados con el calor" debido a las temperaturas extremadamente altas. Para colmo de males para los pasajeros, NJ Transit dijo que los problemas estaban afectando las unidades de aire acondicionado, lo que las mantenía frescas en medio de la ola de calor.

NJ Transit dijo que era posible que se produjeran retrasos y que podría ser necesario cancelar o combinar algunos viajes hasta el final de la semana laboral.

