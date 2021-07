Calle de Manhattan entre las más peligrosas y mortales del país, según reporte

Una vía en el Bajo Manhattan tiene un nuevo y desafortunado honor: fue la calle más mortífera para los peatones en la Ciudad de Nueva York y la tercera más peligrosa de todo el país entre 2001 y 2016, según un estudio.

El informe, publicado a principios de este año en el Journal of Transport and Land Use, identificó docenas de "puntos peligrosos" en el país, donde al menos seis peatones perdieron la vida entre 2001 y 2016, cuando los datos federales más recientes estaban disponibles.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Entre los peores lugares, el tercero peor para ser exactos, es Canal Street entre West Broadway y Bowery, donde 15 personas murieron durante el lapso de 18 años.

El tramo limita con SoHo al oeste y entra en Chinatown al este, desde donde Elizabeth Street se cruza con Canal Street hasta donde Canal Street se cruza con Broadway.

Es probable que la gran cantidad de muertes no sea una gran sorpresa para los habitantes del Bajo Manhattan que viven cerca del área. El tramo de Canal Street ha tenido 129 choques totales desde 2011, que es el primer año en que NYC Crash Mapper comenzó a registrar los datos.

Solo dos tramos de carreteras en Florida tuvieron una mayor cantidad de muertes que ocurrieron entre 2001 y 2016, según el estudio.

El tramo de las carreteras de Canal Street tiene cuatro carriles, un límite de velocidad de 25 mph y una ruta de autobús.

Había otros 10 corredores de Manhattan para hacer la lista de calles más mortíferas, muestra el estudio.

El estudio sobre las muertes fue realizado por investigadores de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee, la Universidad Estatal de Arizona y la empresa de planificación Toole Design Group. Y se divulgó por primera vez por Streetsblog, que describió el proyecto como "el único intento de mapear los corredores de la nación con el mayor número de muertes de peatones jamás realizado".

Los autores encontraron que las muertes de peatones están "en su nivel más alto en casi tres décadas" y representan una proporción cada vez mayor del total de muertes por accidentes de tránsito.

"Para lograr la visión de un sistema de transporte futuro que produzca cero muertes, se debe mejorar la seguridad de los peatones", escribieron.

Casi todos los "puntos peligrosos" identificados en el estudio son carreteras de varios carriles, la mayoría de las cuales obligan a los peatones a cruzar al menos cinco carriles de tráfico. La mayoría de los barrios limítrofes son de bajos ingresos.

Aquí puedes ver el informe completo.