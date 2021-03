Cadáver en baúl de un carro podría ser la madre de 26 años desaparecida en NYC desde noviembre

NUEVA YORK - Una mujer fue encontrada muerta en el baúl de un Toyota Camry sin placas en Queens la madrugada del miércoles, y los investigadores creen que es la mujer de 26 años de la ciudad de Troy que desapareció en la Ciudad de Nueva York después de una fiesta de cumpleaños en noviembre.

Las autoridades dicen que aún tienen que confirmar la identidad de la mujer encontrada en Lefferts Boulevard, en South Ozone Park, mediante pruebas forenses, pero creen que el cuerpo es el de Destini Smothers.

La madre de dos viajó a Queens a principios de noviembre para un funeral, pero salió una noche antes a una bolera local para celebrar su cumpleaños 26, según un informe de NBC News. Nadie volvió a verla después de esa noche.

Según NBC News, Smothers había dejado la ciudad de Troy con su novio de toda la vida, quien luego le dijo a la familia de Smothers que los dos discutieron mientras estaban en el Toyota Camry 2011 de ella. En algún momento durante esa pelea, el novio dijo que Smothers salió del auto y se fue, dejando su bolso, billetera, llaves e identificación.

No estaba claro si el Camry donde se encontró el cuerpo el miércoles era el mismo que tenía Smothers.

Sus dos hijos pequeños se habían hospedado en la casa de la madre de Smothers en El Bronx cuando ella desapareció. La familia se preocupó cuando la mujer no se presentó para recogerlos para ir al funeral al que planeaba asistir el 5 de noviembre.

"Ella ama a esos niños y haría cualquier cosa por ellos", dijo la tía Shareen King. "Ella no los dejaría simplemente. Y no hay manera de que no llame a su mamá. Mi hermana está devastada".

No hubo otros detalles disponibles de inmediato sobre el hallazgo en baúl del automóvil el miércoles por la mañana, aparte de que se encontró mientras se remolcaba el vehículo. Tampoco estaba claro si la Policía había descubierto a un sospechoso. El helicóptero de Telemundo 47 mostró la presencia de las autoridades en el lugar.

La investigación está en curso, dijeron las autoridades.