¿Buscas un destino cercano para escapar de Nueva York? Disfruta de estos lugares del área triestatal

Seamos sinceros. Llena de gente, de ritmo rápido y francamente ocupada: la Ciudad de Nueva York puede ser bastante abrumadora a veces.

La Gran Manzana es costosa tal como está, y encontrar un lugar de vacaciones para escapar de la ciudad que sea asequible y que realmente se sienta como una escapada puede ser desalentador.

Los neoyorquinos a menudo pasan por alto toda el área triestatal cuando buscan un oasis para la locura urbana, lo que significa que también tienen vistas a algunos de los lugares más bellos y tranquilos de la costa este.

Cualquiera de estos once lugares en el estado de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut puede ser una mini vacación perfecta para disfrutar.

Nueva York

El estado de Nueva York tiene una variedad de suburbios encantadores que van desde pueblos tranquilos escondidos en la naturaleza hasta pueblos costeros florecientes y vibrantes.

Woodstock

Duración del viaje en auto desde Midtown Manhattan: 2 horas y 4 minutos

Esta ciudad puede sonar familiar por el famoso Festival de Música de Woodstock, sin embargo, el festival se llevó a cabo en la ciudad de Bethel. Independientemente, la cultura hippie de los años 60 ha encontrado un hogar permanente en Woodstock. Lleno de rica historia, arte único, excelentes rutas de senderismo, boutiques y librerías. Este suburbio ecléctico al norte de la ciudad es un ambiente acogedor lleno de actividades y carácter.

Montauk

Duración del viaje en auto desde Midtown Manhattan: 3 horas y 23 minutos

Conocido como "El fin del mundo", ya que es el punto más al este de Long Island y el estado de Nueva York, Montauk tiene increíbles playas y vistas a lo largo del Océano Atlántico. La escena social, los increíbles restaurantes, el surf, la pesca, la vela y el pintoresco ambiente de pueblo costero hacen de este lugar ubicado en Easthampton la escapada perfecta y rápida de la ajetreada ciudad.

Sleepy Hollow

Duración del viaje en auto desde Midtown Manhattan: 53 minutos

El nombre en sí mismo incluso se siente soñador. Sleepy Hollow es un pueblo ubicado en el valle de Hudson en Nueva York y es más conocido por ser el escenario de "La leyenda de Sleepy Hollow" de Washington Irving. Con la temporada espeluznante a la vuelta de la esquina, un viaje a Sleepy Hollow para su Great Jack O'Lantern Blaze anual o Haunted Hayride es un buen cambio de los sustos que pueden venir de pasar demasiado tiempo en la ciudad llena de gente. Este destino tiene más que ofrecer que solo sustos: el follaje, los eventos musicales y la rica historia hacen que los visitantes regresen cada año.

Nueva Jersey

Nueva Jersey tiene mucho más que ofrecer de lo que el estereotipo de "la axila de los Estados Unidos" la ha reducido. Rico en comida increíble, playas y hermosos paisajes naturales, los visitantes nunca se quedarán sin cosas que hacer o lugares para ver.

Montclair

Duración del viaje en auto desde Midtown Manhattan: 36 min

Con una vibrante escena artística, teatral y cinematográfica, Montclair está llena de creatividad y originalidad. Su vibrante centro es perfecto para ir de compras, comer y explorar. Su Festival de Cine de Montclair anual, una programación de 10 días de películas de varios cineastas, atrae a espectadores de todas partes que buscan ver piezas originales.

Belmar

Duración del viaje en auto desde Midtown Manhattan: 1 h 18 min

Una de las mejores ciudades costeras de la famosa costa de Jersey, Belmar cuenta con un hermoso centro de la ciudad, hermosas playas y una vibrante vida nocturna de verano. Su paseo marítimo de una milla de largo es perfecto para pasear durante los calurosos días de verano y observar (¡y unirse!) a los bañistas tomando el sol, nadando y surfeando. A menos de una hora y media de la ciudad de Nueva York, los visitantes se olvidan por completo de la bulliciosa ciudad una vez que llegan a la arena de Belmar.

Vernon Township

Duración del viaje en auto desde Midtown Manhattan: 1 h 15 min

¿Buscas escapar de la ciudad y sumergirte de verdad en la naturaleza? Una visita a Vernon es para ti. Los amantes del aire libre pueden encontrar rutas de senderismo, ciclismo de montaña, snowboard y esquí. Sin mencionar que Vernon también tiene uno de los parques acuáticos más divertidos de Nueva Jersey, Mountain Creek Water Park. Los amantes del senderismo también notarán que Vernon es el hogar de "Stairway to Heaven" en el sendero de los Apalaches, un popular destino de senderismo con impresionantes vistas.

Connecticut

Senderismo, navegar, ir de compras, acampar…hay un sinfín de aventuras por descubrir en Connecticut y su hermoso paisaje.

Mystic

Duración del viaje en auto desde Midtown Manhattan: 2 horas y 45 minutos

Mystic, en el sureste de Connecticut, es un pequeño pueblo lleno de carácter. Esta ciudad costera alberga el Mystic Aquarium y el Mystic Seaport Museum, los cuales son excelentes lugares para visitar en familia (¡o solo!). La única playa de la ciudad, Williams Beach Park, ofrece a pesar de su pequeño tamaño. La variedad de tiendas y actividades de Mystic garantiza que todos los visitantes tengan algo que les guste hacer.

New Haven

Duración del viaje en auto desde Midtown Manhattan: 1 hora y 40 minutos

Algunos pueden New Haven simplemente como el hogar de la Universidad de Yale, pero otros pueden conocer New Haven por su estilo local de pizza y la famosa Frank Pepe Pizzeria Napoletana. Además de Yale y la pizza, New Haven tiene algunos lugares turísticos increíbles, como Lighthouse Point Park, observar las estrellas en el Observatorio y Planetario de la Familia Leitner, y subir a una increíble vista aérea de New Haven en East Rock Park.

Colebrook

Duración del viaje en auto desde Midtown Manhattan: 2 hora y 24 minutos

¿Listo para deshacerte de las paredes de tu apartamento y cambiarlas por una tienda de campaña? Colebrook está rodeado de bosques, montañas y arroyos, lo que es ideal para acampar, hacer caminatas y explorar el aire libre. Este tranquilo pueblo es ideal si buscas tranquilidad y reencontrarte con la naturaleza. Colebrook tiene casi 32 millas cuadradas con menos de 2,000 residentes, lo que lo convierte en una escapada perfecta de la densa población de la Ciudad de Nueva York.

Estos nueve lugares son solo una muestra de la gran selección de lugares en los tres estados que ofrecen unas vacaciones refrescantes cerca de la Ciudad de Nueva York.

Mantenerse cerca de casa y ajustarse a un presupuesto no tiene por qué hacer que las vacaciones sean aburridas: ¡redescubre nuestra área por ti mismo!