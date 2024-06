Senador Bob Menéndez presentará oficialmente su candidatura a la reelección como independiente

NUEVA YORK -- El senador Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, presentará el lunes su candidatura a la reelección al Senado como independiente, según dos fuentes con conocimiento directo de sus planes.

NBC News había informado anteriormente que el senador de tres mandatos había reunido suficientes firmas para postularse como independiente para otro mandato en el Senado mientras enfrenta un juicio por cargos federales de soborno. Su presentación se produce un día antes de la fecha límite estatal para candidatos independientes y le permite recolectar menos firmas y aún así acceder a la boleta. La fecha límite para postularse como demócrata ya pasó.

El New Jersey Globe informó por primera vez que Menéndez planea presentar la demanda el lunes.

La decisión de Menéndez de postularse para la reelección también le permite continuar recaudando y gastando fondos de campaña en honorarios legales en medio del juicio por corrupción en curso. Menéndez negó haber actuado mal y se declaró no culpable.

La presentación de Menéndez también se produce en vísperas de las primarias del estado, donde el representante Andy Kim es el favorito para la nominación demócrata para su escaño. Kim había advertido anteriormente que una candidatura de Menéndez como independiente podría poner en juego al Estado de color azul profundo en noviembre.

Kim publicó el lunes en X que Menéndez "no se postula para las familias de Nueva Jersey. Se postula para sí mismo. La gente está harta de que los políticos antepongan su propio beneficio personal a lo que es correcto para el país".

También el martes, el representante demócrata Rob Menéndez, hijo del senador, se enfrenta a una carrera competitiva en el octavo distrito contra el alcalde de Hoboken, Ravi Bhalla.

Un grupo externo pro-Bhalla llamado America's Promise PAC lanzó un anuncio de televisión que vincula a Rob Menéndez con el juicio de su padre, con un narrador que dice: “Dicen que la manzana no cae lejos del árbol. Así que no es de extrañar que Rob Menéndez esté defendiendo la corrupción de su padre”, añadió más tarde que el congresista está “podrido hasta la médula”. (Rob Menéndez no ha sido acusado de ninguna irregularidad).

Este artículo fue escrito originalmente en inglés para NBC news. Para leer esa versión ir aquí.