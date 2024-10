Quizás puedas ver la aurora boreal en Nueva York esta noche

NUEVA YORK -- Es posible que puedas ver la aurora boreal en Nueva York el jueves por la noche gracias a la actividad solar.

El Centro de Predicción del Clima Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica dijo que se han emitido alertas de tormenta geomagnética para el 3 al 5 de octubre debido a una erupción de material solar que puede causar una tormenta geomagnética.

G1-G3 (Minor-Strong) Geomagnetic Storm Watches have been issued for 03-05 October, due to the forecast arrival of the CME associated with the X7.1 flare observed on 02 October.



